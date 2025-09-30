Lexium söker Fastighetsskötare till Göteborg
Lexium Service Management AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2025-09-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lexium Service Management AB i Göteborg
, Härryda
, Jönköping
, Sävsjö
, Haninge
eller i hela Sverige
Lexium är en snabbväxande entreprenörsdriven företagskoncern som erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster och lösningar inom Integrerad Facility Management, Facility Management, Arbetsplatsservice, Fastighetsdrift- & förvaltning, för arbetsplatser, fastigheter och industrier
Vårt koncept innebär en helhetslösning med ett avtal, en kontaktperson och i huvudsak en faktura per månad. Allt för att underlätta för våra kunder.
Vi är ISO-certifierade enligt de senaste standarderna; för Kvalitet (ISO 9001), för Miljö (ISO 14001) och för Arbetsmiljö (ISO 45001). Lexium-koncernens bolag är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden samt Almega Fastighetsarbetsgivarna och har därmed kollektivavtal med Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer.
Är du vår nästa stjärna och vill bli en del av detta fantastiska team med drivna och engagerade medarbetare?
Lexium Service Management Väst söker en fastighetsskötare med inriktning bostad och fastighet. Har du utbildning eller erfarenhet inom dessa områden är det meriterande. Placering är i Göteborgsområdet.
För att lyckas i denna tjänst, krävs det att du har en känsla för service och är självgående. Att se och framför allt förstå vad som skall göras och när det skall göras är en viktig egenskap i denna befattning. Rollen innebär också att du är flexibel och kan planera/prioritera dina uppgifter på ett strukturerat sätt.
Att kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift är ett krav för att du skall kunna hantera rollen.
Är du sedan intresserad av människor, har hög social kompetens och därtill är duktig på att hålla många bollar i luften är du i stort sett den perfekta kandidaten. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi värdesätter mångfald och jämställdhet och premierar ansökningar från alla som delar vår passion och vårt engagemang.
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden;
Tillsyn, rondering, skötsel och felavhjälpande reparationer i en fastighet såsom el, vatten, ventilation, värme och mindre snickerier
Kontrollera skick på inventarier
Utföra lägenhetsbesiktningar
Felanmälan av trasig utrustning
Vara kontaktperson för underleverantörer och ledsaga dem till plats för arbete/åtgärd
Kvalifikationer och krav:
Erfarenhet eller utbildning som fastighetsskötare
Goda kunskaper i Svenska i både tal och skrift
God datakunskap
Drivs av att utföra ett kvalitativt arbete
Körkort är meriterande
Arbetsplats och tider:
Tjänsten är tillsvidare med start omgående. Arbetstid är 07-16.
Vi frågor gällande tjänsten kontakta: Mattias Cliffordmattias.clifford@lexium.se
Då en del av våra uppdrag är säkerhetsklassade görs alltid registerkontroller på vår personal och vi har inte möjlighet att anställa personer som finns i belastningsregister. Vi tar kreditupplysning inför anställning och du får inte ha betalningsanmärkningar.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi tar endast emot skriftliga ansökningar via vårat rekryteringsverktyg av GDPR-skäl. Startdatum för tjänsten är omgående!
Vi ser framemot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lexium Service Management AB
(org.nr 556631-8449), https://Lexium.se Arbetsplats
Lexium Service Management Jobbnummer
9534017