Leverantörsreskontra specialist till Samsung
21Activa Bemanning & Rekrytering AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 21Activa Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om tjänsten Samsung söker nu en leverantörsreskontraspecialist till vårt team baserat på vårt huvudkontor i Kista. I Norden är vi en försäljnings- och marknadsföringsorganisation med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Du kommer att ansluta dig till ett team av tre engagerade kollegor i en dynamisk arbetsmiljö som tillsammans skapar resultat och uppskattar lagarbete. Om det låter inspirerande är det här rätt plats för dig! Vad kommer denna roll att åstadkomma?Som leverantörsleverantörsspecialist ansvarar du för att underhålla och optimera leverantörsreskontraprocessen för att säkerställa snabba och korrekta leverantörskonton. Du ansvarar för att upprätthålla starka relationer med leverantörer och lokala intressenter, säkerställa efterlevnad av finansiella policyer och bidra till Samsungs övergripande finansiella hälsa. Du kommer att arbeta nära AP-teamledaren med olika uppgifter och förbättringsprojekt för att möta våra organisatoriska höga krav. Vad kommer arbetsuppgiften att se ut och vilka viktiga leveranser kommer att ha?
• Säkra resor och utgifter redovisas enligt redovisningsprinciper och skatteregler
• Övervaka Shared Service Center för att säkerställa snabb och korrekt bokföring av fakturor
• Hantering av företagskortsadministration och kreditgränser
• Genomföra revisions- och efterlevnadskontroller och samarbeta med det interna revisionsteamet för att genomföra processförbättringar
• Genomför bankbetalningar och relaterade annonseringar
• Identifiera och eliminera öppna poster i leverantörsreskontraboken
• Skapa serviceförfrågningar för Shared Service Center, som ligger i Europa, för att utföra specifika uppgifter
• Övervaka månatliga avslutsrutiner för att säkerställa att de ekonomiska uppgifterna är korrekta och uppdaterade
• Utveckla och förbättra befintliga arbetsflöden för att öka effektiviteten, noggrannheten och säkerställa efterlevnad av våra policyer och processer
• Genomför interna process- och systemutbildningar för att öka kompetensen inom Samsung
Kvalifikationer Vad behöver vi för denna roll?
• Kandidatexamen eller magisterexamen (eller motsvarande), helst inom redovisning, finans eller liknande
• 3-5 års arbetslivserfarenhet inom leverantörsreskontra
• Erfarenhet av att arbeta i en global och komplex marknadsföringsorganisation och samarbeta med olika kulturer
• Hantering av stora data i Excel, inklusive funktioner som pivottabeller, vlookup och makron (en fördel)
• Utmärkt i skriftlig och muntlig presentation samt kommunikationsförmåga - måste kunna kommunicera flytande både på svenska och engelska
• Förmåga att interagera med ett stort antal intressenter inom alla nivåer i organisationen
• En strukturerad och detaljorienterad person
• Nyfiken och anpassningsbar med ett analytiskt lösningsorienterat tillvägagångssätt
Samsung är ett dynamiskt företag i en snabbt föränderlig bransch, det finns möjligheter att växa och utvecklas! För att trivas med att arbeta med oss måste du vara en person som uppskattar tempo, samarbete mellan team, förändring och att ta egna initiativ.
Om arbetsgivaren Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder. Ersättning
fast lön friskvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133) Kontakt
Anja Lowndes 0852016400 Jobbnummer
9768115