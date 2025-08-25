Leverantörsansvarig till Huddinge kommun
2025-08-25
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Om enheten
Digitaliseringsavdelningen på Huddinge kommun står inför en spännande resa under de kommande åren då kommunen satsar på att bli en av de främsta digitaliseringskommunerna i Sverige. Avdelningen består av sektionerna Arkitektur och information, Sammanhållen verksamhetsutveckling, Digital drift samt Digitalt stöd. Digitaliseringsavdelningen har runt 70 medarbetare och leds av framtidsdirektören som rapporterar till kommundirektören och ingår i Huddinge kommuns ledningsgrupp.
Digitaliseringsavdelningen ska leverera IT- och digitaliseringstjänster som är anpassade till verksamheternas mål och behov. Till detta ska avdelningen även proaktivt leda verksamheterna in i och igenom den digitala transformationen.
Sektion Digital drift ansvarar för att samtliga verksamheter har tillgång till säker och rätt digitala stöd för kommunikation, system och användarnära tjänster så som Office, konferensutrustning och arbetsplats. Sektionen driver ett förändringsarbete att gå från en traditionell driftavdelning till en beställarorganisation med fokus på ledning och styrning i en multi-sourcad leverans.
Sektionen har idag flertalet leverantörer och avtal för tjänster, hårdvara och mjukvara.
Om arbetet
Som Leverantörsansvarig kommer du för Digitaliseringsavdelningens räkning ansvara för den strategiska utvecklingen av leverantörsrelationer och överenskomna leveranser. Du kommer att vara en central ledande roll i att säkerställa att organisationens avtal hanteras effektivt och i enlighet med interna och externa krav. Du förväntas samverka tätt med flera sektioner inom kommunen, däribland Digital drift, Arkitektur och information och Upphandling, samt med verksamhetsobjekten. Ditt ansvar är att säkerställa full efterlevnad av samtliga avtalsvillkor och att tillsammans med Upphandlingssektionen proaktivt identifiera och hantera risker relaterade till avtalshanteringen.
Rollen är ny på kommunen vilket ger möjlighet att sätta processer och rutiner på ett effektivt sätt.
Ansvarsområden
• Hantera hela livscykeln för IT-avtal, från att delta i upphandling och ev. förhandling och upprättande till uppföljning och förnyelse, för att säkerställa kostnadseffektivitet och överenskomna leveranspunkter.
• Säkerställa att alla avtalade leveranser följer relevanta lagar, förordningar och interna policyer. Identifiera och rapportera potentiella risker i avtal och mitigera dessa risker.
• Arbeta nära med IT-leverantörer för att säkerställa att tjänster och produkter levereras enligt avtalsvillkoren. Hantera relationer och lösa eventuella tvister med leverantörer i samverkan med Upphandlingssektionen.
• Granska och övervaka finansiella aspekter av avtal för att säkerställa kostnadseffektivitet och budget.
• Upprätthålla korrekt och uppdaterad dokumentation av alla avtal och leverantörer.
• Utveckla och implementera rutiner och mallar för effektiv avtalsförvaltning inom Digitaliseringsavdelningen för att säkerställa korrekt leverans.
• Rådgivning och utbildning till kollegor om avtalsvillkor och bästa praxis för avtalsförvaltning.
Din profil Du har flerårig erfarenhet av en roll som leverantörsansvarig, avtalscontroller eller liknande, där arbete med leverantörsrelationer och förvaltning av IT-avtal har utgjort din huvudsakliga arbetsuppgift. Vi ser att du har god kunskap om lagen om offentlig upphandling samt erfarenhet av förhandling. Du har en relevant akademisk examen inom ekonomi, juridik eller motsvarande kunskaper förvärvade genom yrkeserfarenhet och fristående kurser. Det är starkt meriterande med kunskap om och erfarenhet av den kommunal sektor.
Egenskaper och färdigheter
• Kommunikativ och relationsbyggande
• Analytisk och detaljfokuserad
• Proaktiv och riskmitigerande
• Hög integritet och professionell etik
• God förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och prioritera effektivt
Du är en utpräglad lagspelare som bidrar och delar med sig till teamet med kunskap och erfarenhet. Du är lösningsorienterad och har en pragmatisk förmåga kombinerat med ett starkt eget driv och självledarskap.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Thomas Odhelius, Sektionschef Digital drift: thomas.odhelius@huddinge.se
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Detta är ett heltidsjobb.
Huddinge kommun, Digital drift
Sektionschef Digital drift
Thomas Odhelius thomas.odhelius@huddinge.se 08-535 313 05
