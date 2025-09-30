Leveranssamordnare till Nässjö
2025-09-30
Är du en strukturerad och lösningsorienterad person med förmåga att hålla fokus på flera parallella uppgifter samtidigt? Som leveranssamordnare spelar du en nyckelroll i att säkerställa att våra transporter planeras, koordineras och genomförs på ett effektivt och punktligt sätt. Välkommen till en roll där din insats gör skillnad - varje dag!
Leveranssamordnare till NässjöPubliceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Vill du delta aktivt inom materialförsörjningens operativa skeden och bidra med taktiskt arbete för hela leveransen? Här får du möjlighet att vara med att optimera och dirigera flödet inom logistik och transport samt ha kontakt med speditörer, leverantörer och våra kunder. Du ska kunna påvisa god flexibilitet och uppskatta att arbeta i ett högt tempo. Du skall verka för att våra transporter håller utlovade leveranstider samt att material levereras enligt bekräftad order. Vidare är du expertstöd när det gäller distributions- och transportfrågor för frågor från övriga i organisationen samt från entreprenörer, leverantörer och speditörer. Du deltar i ansvaret för transportflödet från leverantör och från våra olika lagerställen i hela Sverige till entreprenadens etablering. I dina arbetsuppgifter ingår även uppföljning av logistikpartners.
Jag som blir din chef tror på ett tillitsbaserat ledarskap där varje medarbetare får växa, ta ansvar och vara med och påverka. Jag lägger stor vikt vid öppenhet, transparens och samarbete, och jag ser min roll som att skapa förutsättningar för att du ska lyckas i din. Jag uppskattar människor som vågar tänka nytt, som har modet att lyfta förbättringsidéer - men som också står stadigt när det blåser. Hos mig får du utrymme att vara dig själv, att vara med och påverka - och du får alltid stöd när du behöver det. Min förväntan på dig som medarbetare är att du är engagerad, kommunikativ och vill göra skillnad - både i din roll och i vår gemensamma arbetsmiljö.
Arbetstiden är dagtid inklusive eventuell beredskap totalt cirka fem veckor per år.
I den här rollen finns det stor möjlighet att påverka och bidra till att utveckla logistikfrågor. Det är även bra stämning och kommunikation inom gruppen, skickar en av medarbetarna med.
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi planerar att hålla digitala intervjuer under vecka 44-45.
Tjänstens placeringsort är Nässjö. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"!
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i denna roll behöver du ha förmåga att självständigt fatta välgrundade beslut även under tidspress. Du har en god kommunikativ förmåga och uppskattar att vara en länk i samarbetet mellan olika interna funktioner och i dialog med externa parter. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra. Därutöver har du god analytisk förmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Vi värdesätter att du är en god kollega som driver verksamheten framåt, tillsammans med oss!
Vi söker dig som har
eftergymnasial utbildning inom logistik, teknik och/eller ledarskap alternativt annan utbildning och relevant erfarenhet som bedöms som likvärdig
minst cirka ett par års aktuell erfarenhet av arbete inom logistik
relevant erfarenhet av att leda en grupp
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
körkort för personbil
Välkommen med din ansökan!
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
På Inköp och logistik har du möjlighet att påverka effektiviteten, innovationen och produktiviteten i Sveriges transportsystem. Du är en del av den största beställaren i branschen, med en årlig uppdragsvolym på närmare 60 miljarder kronor. Tillsammans med dina kollegor driver du värdeskapande förändringar och bidrar till nya smarta lösningar för såväl medborgare som företag.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
