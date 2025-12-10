Leveransprojektledare till SSG
Är du lösningsorienterad och tycker om att ge en god kundupplevelse? Vill du arbeta i en kundnära roll där du har möjlighet att påverka? Sök då tjänsten till leveransprojektledare.
Om SSG - Saftey and skills for everyone, every day.
I över 60 års tid har SSG samlat svensk industris främsta experter i kommittéer och nätverk för att hitta lösningar på branschens gemensamma utmaningar.
Idag är vi Nordens ledande leverantör av digitala tjänster för säkrare och mer hållbara arbetsplatser. Bland våra kunder finns över 400 av de största internationella industriföretagen, mer än 50 000 entreprenörer och vi levererar cirka 500 000 digitala säkerhetsutbildningar - varje år.
Vi välkomnar framtidens utmaningar och möjligheter. Med innovativ teknik lägger vi grunden för nya tjänster som gör internationell industri konkurrenskraftig.
Om rollen
I rollen som leveransprojektledare kommer du att ansvara för att SSGs kunder upplever full nytta med deras produkter och tjänster. Kunderna är främst svenska industrikunder men det kan även förekomma internationella kunder.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på ca 1 år med start 1 februari 2026 med god chans till förlängning och eventuell överrekrytering.
Du ansvarar för hela leveransen som består av uppstartsmöte, workshops för innehåll och kunskapsmål, rådgivning och kundvårdande uppföljning. De workshops du kommer att hålla i utförs både på distans och på plats fysiskt. SSGs kunder finns utspridda över hela landet vilket innebär att det förekommer resor i tjänsten. Du finns som en stöttande funktion för kunden genom hela implementeringen och säkerställer en god leverans som följer tidplan. Du vägleder kunden i hur tjänsterna fungerar och utbildar i tillhörande systemstöd. Arbetsuppgifter utöver detta är administration för hela leveransen i interna systemstöd och att vara en del av att kontinuerligt förbättra leveransen framåt. I tjänsten har du internt stöd och samarbete med flera olika team som till exempel sälj, E-learning, produktchefer och support.Publiceringsdatum2025-12-10Profil
Du gillar att arbeta kundorienterat och även självständigt då denna roll ställer krav på gott självledarskap. Du trivs i en roll med många kontaktytor och där du driver dina egna projekt parallellt. Du har en god förmåga att vara lösningsorienterad och att vara kommunikativ i mötet med kunder. I rollen har du möjlighet att utveckla processer, arbetssätt och din roll på sikt.
Krav för tjänstenErfarenhet av en koordinerande roll med kundkontakt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet av att navigera i digitala system
B-körkort
MeriterandeTidigare erfarenhet av arbete med projektledning eller facilitering
Tidigare erfarenhet av arbetsmiljöfrågor inom industri eller byggbranschen
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Övrig information:
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorstider vardagar dagtid.
Placering: Sundsvall
Resor: Förekommer upp till varannan vecka. Främst nationellt, internationella resor kan förekomma.
Anställning: Konsultuppdrag där du är anställd hos Stegra och uthyrd till kund med god chans till förlängning och eventuell överrekrytering.
Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till ett personlighetstest och ett logiskt tänkande test.
Läs mer om varför vi använder tester i våra rekryteringar här. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Engholm via 076 022 49 82 och jenny@stegra.nu
Stegra hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra.
