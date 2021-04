Leveransprojektledare - Hitachi ABB Power Grids, Grid Automation - ABB Power Grids Sweden AB - Lagerjobb i Västerås

ABB Power Grids Sweden AB / Lagerjobb / Västerås2021-04-08Hitachi ABB Power Grids är en banbrytande teknikledare som hjälper till att öka tillgången till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla. Vi hjälper till att hålla lamporna tända, fabrikerna i drift, våra sjukhus och skolor öppna. Kom som du är och förbered dig på att bli bättre genom att lära av andra. Ta med din passion, ta med din energi och anslut till ett team som uppskattar en enkel sanning: Mångfald + Samarbete = InnovationMed ansvar för Grid Automation Systems leveransorderprojekt har du en avgörande roll för våra framgångar och resultat. Vi är en liten och viktig enhet som kännetecknas av korta beslutsvägar, så här får du chansen att göra bestående avtryck och utvecklas som projektledare.Vill du ha ett inspirerande arbete, med möjlighet att ta ansvar, anta nya utmaningar, ha stort inflytande och utvecklas i projektledarrollen, är det här en tjänst för dig.Dina ansvarsområdenDu planerar, leder och följer upp leveransorderprojekt i storleken 5 - 30 MSEKTillsammans med projektteam på fem till tio medarbetare ser du till att vi levererar enligt kundens krav på funktionalitet och leveranstidDu har det kommersiella ansvaret för projektet, arbetar med både ekonomi och teknik med fokus på kvalitet, lönsamhet och ständiga förbättringar2021-04-08Du har sannolikt redan erfarenhet av att leda leveransorderprojekt och vill fort-sätta utvecklas genom att ta större ansvarErfarenhet och förmåga att hantera kommersiella- och kontraktsfrågor, merförsäljning samt att förhandla om vad som ingår i projektet du lederGrundläggande kunskaper om elkraft och elkraftsdistribution är önskvärda, alternativt en förmåga att snabbt tillgodogöra sig dessa kunskaperDu är en prestigelös ledare, når resultat tillsammans med dina projektmedlemmar och vill fortsätta utveckla förmåga att leda, motivera och kommuniceraVi tror att du är trygg i att ta initiativ, agera självständigt, ta beslut och att du trivs där det händer mycket och tempot är högtDu uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skriftMer om ossHos oss blir du en del av ett inkluderande, sammansvetsat och kunnigt team. Vi arbetar väldigt nära våra kunder, vi är måna om att lära av varandra och att ständigt utmana oss själva och varandra för att tillsammans bli ännu bättre.Välkommen med din ansökan! Kandidater utvärderas löpande så sök redan idag, sista dagen att ansöka är 29. April.Rekryterande chef, Lennart Sundstedt, +46 107-38 64 22, kommer att kunna svara på dina frågorangående tjänsten. Fackliga representanter: Sveriges Ingenjörer: Bo Almgren, +46 107-38 14 17, Ledarna: Christer Fridlund, +46 107-38 29 12, Unionen: Kennet Tedenäs, +46 107-38 16 16. Övriga frågor ställs till rekryteringskonsult Helena Stefansdottir, +46 107-38 53 98.Hitachi ABB Power Grids is a global technology leader with a combined heritage of almost 250 years, employing around 36,000 people in 90 countries. Headquartered in Switzerland, the business serves utility, industry and infrastructure customers across the value chain, and emerging areas like sustainable mobility, smart cities, energy storage and data centres. With a proven track record, global footprint and unparalleled installed base, Hitachi ABB Power Grids balances social, environmental and economic values, and is committed to powering good for a sustainable energy future, with pioneering and digital technologies, as the partner of choice for enabling a stronger, smarter and greener grid. www.hitachiabb-powergrids.com Sista dag att ansöka är 2021-04-29ABB Power Grids Sweden ABMäster Åhls gata 1672212 Västerås5677783