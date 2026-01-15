Leveransmekaniker till Volvo Jordbro
Volvo Business Services AB / Maskinreparatörsjobb / Haninge Visa alla maskinreparatörsjobb i Haninge
2026-01-15
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Volvo Truck Center är ett helägt dotterbolag till Volvo Lastvagnar AB. Vi är Sveriges ledande återförsäljare av Volvolastbilar. Du hittar våra 17 anläggningar i och runt storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder service och reparation av lastbilar och bussar, försäljning av nya Volvolastbilar, begagnade lastbilar och bussar samt tilläggstjänster som uthyrning av transport- och lastbilar samt försäljning av nya och begagnade reservdelar.
För oss är det medarbetarna som gör skillnad och gör oss till ett framgångsrikt företag.
Precis som du gör skillnad för oss, kan vi göra skillnad för dig. Hos oss är dina karriärmöjligheter i stort sett oändliga. Vill du utvecklas inom Volvokoncernen, lokalt eller globalt, så ligger alla vägar öppna för dig som vågar ta steget.
Om Tjänsten
Nu har vi vi öppnat norra Europas modernaste Volvo-anläggning och behöver utöka vårt team. Ta nu chansen att vara med och bygga något nytt!
Vill du jobba med framtidens produkter och ständigt vara i framkant med vårt världsledande produktutbud inom lastbilar, då är detta tjänsten för dig. Vi söker leveransmekaniker till leveransavdelningen på Volvo Truck Center i Jordbro. Du blir en del av ett större lag med goda utvecklingsmöjligheter i en kultur präglad av integritet, hållbarhet och gemenskap där du får vara med och bidra.
Som leveransmekaniker så jobbar du med nymontering av produkter och tillbehör, kvalitetssäkring av nya fordon och den senaste fordonsteknologin för tunga fordon. Du utför specifika kundanpassningar och kommer att arbeta i direktkontakt med våra kunder vilket kräver att du besitter en känsla för kvalitet och noggrannhet samt att du har kundens behov och önskemål i fokus. Arbetsgruppen lägger stort fokus på förbättringsarbete som en del av LEAN och kvalitetssäkrande av våra flödesscheman i leveranser.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad fordonsmekaniker med några års yrkesvana från lätta eller tunga fordon och som har ett intresse för fordonsteknik. Du skall ha B-körkort, C-körkort är meriterande. God datorvana och en god förståelse för EL-installationer i fordon krävs.
Som person är du noggrann, strukturerad och lösningsorienterad där du tar initiativ att vara kreativ och komma med egna idéer och lösningar.
Tjänsten är tillsvidare på heltid och förlagd på dagtid.
Vad får du ut av det?
Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete i ett företag som aktivt arbetar med att utveckla verksamheten. Du kommer att arbeta med kunniga och engagerade medarbetare där trivselfaktorn är hög. Som mekaniker har du ett omväxlande arbete med både frihet och ansvar. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.
VI HAR RIKTIGT BRA FÖRMÅNER
* Volvo företagspension
* Tjänstepension
* Friskvårdsbidrag
* Förmånsportal
* Tjänsteårspremiering
* Vinstdelning
Redo för nästa steg?
Hör av dig med din ansökan om du vill vara en del av ett härligt team hos en trygg arbetsgivare och ha chansen på ett roligt jobb i en spännande bransch! Vi tar emot ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum.
Ytterligare upplysningar lämnas av servvicechef Jacob Mörne på telefon 08 610 01 30
Fackligt ombud är Daniel Hellmark 08-553 038 48 för IF Metall.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27856-43905732". Omfattning
Volvo Business Services AB (org.nr 556029-5197)
(org.nr 556029-5197) Arbetsplats
Volvo Group Kontakt
Jacob Mörne 086100130
9687069