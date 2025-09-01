Leveransledare IT till vår kund!
Arbetsuppgifter/uppdragsbeskrivning:
Du kommer att vara leverans- och kvalitetsansvarig för berörda system avseende it-nära utveckling i kunds arbete som underlättar för deras kunder och ställer krav på tillgänglighet och säkerhet. Som operativ ledare på inom IT-organisationen ska du kunna agera både i rollen som Leveransledare och i rollen som Initiativledare.
Exempel på arbetsuppgifter för Leveransledare:
Leda, coacha och följa upp leveransteamets arbete
Säkerställa leveransteamets arbete med nyutveckling, tekniskt tvingande- samt livscykelaktiviteter enligt fastställda metoder, processer och prioritering.
Vid behov även bidra i verksamhetsaktiviteter.
Löpande styrning och uppföljning av leverans samt budget och prognos kopplat till detta
Arbeta med ständiga förbättringar i arbetsprocesser som gynnar stabila IT-stöd
Dimensionering och äskande av resurser och kompetensbehov i samråd med leveransområdesledare och vår bemanningsfunktion
Tillsammans med övriga i ledningen inom området leda och coacha medarbetare
Koordinering av arbete mellan flera Leveransområden.
Rapportera löpande till Leveransområdesledaren, signalera hinder direkt samt operativt följa upp att arbetet fortskrider enligt plan
Exempel på arbetsuppgifter för Initiativledare:
Planera, ansvara för, leda och följa upp initiativet i leveransområdet inom beslutade tids- och budgetramar.
Ansvara för att nå förväntat resultat
Ansvara för budget och tidplan
Ansvara för rapportering mot initiativet
Genomföra uppföljning och statusrapportering enligt myndighetens riktlinjer
Rollen leveransledare/Initiativledare kräver erfarenhet av arbetsledning av specialistroller inom IT t ex IT-arkitekt, kravanalytiker, testledare. Rollen kräver hög förståelse för teknik samt förmåga att vara en mycket god kommunikatör då rollen interagerar med projektets många intressenter. Beroenden finns till andra systemområden och du ansvarar för att planera och koordinera genomförandet i samverkan med dessa.
Skallkrav:
Minst 5 års arbetslivserfarenhet som Leveransledare/Initiativledare för team/applikation (minst två team) som arbetar med systemutveckling och systemförvaltning med komplexa integrationer. Erfarenheten ska vara aktuell från de senaste 8 åren.
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta strukturerat med uppföljning, analys och åtgärd av leverans samt ekonomisk uppföljning med budget och prognos i rollen som Leveransledare/Initiativledare. Erfarenheten ska vara aktuell från de senaste 8 åren.
Certifierad projektledare exempelvis IPMA, eller likvärdig certifiering och erfarenhet av agila metoder såsom Kanban eller Scrum
Erfarenhet att hantera flera aktörer/intressenter parallellt. Beskriv minst 3 exempel.
Börkrav:
Erfarenhet av projektledning inom större statlig myndighet, eller liknande stor organisation (500 anställda)
Erfarenhet av att leda förändringsarbete
