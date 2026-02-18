Leveranskoordinator till Transtema Charge! - Göteborg
2026-02-18
Vill du vara spindeln i nätet och ha en central roll i leveransen mot kund? Trivs du med många kontaktytor, struktur och tempo? Då kan detta vara rollen för dig. Transtema Charge söker nu en Leveranskoordinator som kommer bli en viktig del av leveransorganisationen i Göteborg.
Om Transtema Charge
Transtema Charge är en del av Transtema Group, en ledande aktör inom kommunikations- och energiinfrastruktur i Norden. De erbjuder helhetslösningar inom energi, laddinfrastruktur och elentreprenader, från design och installation till drift och underhåll. Deras vision är att möjliggöra ett smartare, mer hållbart och uppkopplat samhälle där de tillsammans med deras kunder bygger framtidens infrastruktur.
Hos dem är kulturen prestigelös, entreprenöriell och präglad av deras värdeord tänka nytt, visa respekt och ta ansvar. De tror på frihet under ansvar, nära samarbete och korta beslutsvägar. Deras medarbetare beskriver dem som ett bolag där idéer tas tillvara och där du får möjlighet att växa både professionellt och personligt.
Om rollen
Som Leveranskoordinator på Transtema Charge ansvarar du för att koordinera och boka installationer hos slutkund samt stötta leveransen i det dagliga arbetet. Du är länken mellan kontoret, kunder och elektriker i fält och säkerställer att rätt saker händer i rätt tid. Rollen innebär mycket kundkontakt och kräver att du trivs med att hantera flera ärenden parallellt i ett högt tempo. Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Bokning och koordinering av installationer hos slutkund
Installationssupport och löpande leveransadministration
Daglig kontakt med kunder kring bokningar och leveranser
Dialog med elektriker i fält, inklusive driftsättningsfrågor
Säkerställa struktur, ordning och kvalitet i leveransflödet
Hantera större volymer och många parallella ärenden
Viss utgående kontakt och enklare merförsäljning via telefon (meriterande)
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende, både internt och externt.
Vi ser gärna att du har:
God teknisk förståelse
Mycket god kommunikativ förmåga och är trygg i kunddialog
Förmåga att arbeta strukturerat även under tidspress
Erfarenhet av koordinerande, administrativ eller kundnära roll
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Bakgrund inom el eller installation (t.ex. elektriker)
B- Körkort Övrig information
Placering: Göteborg
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 07.00-16.00
Start: Omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
