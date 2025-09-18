Leveranskoordinator till Happy Boss
Leveranskoordinator hos Happy Boss
Happy Boss AB erbjuder helhetslösningar som effektiviserar och förenklar livet på kontoret. Med vår vision om att frigöra kundens tid och våra ledord "Enkelt, professionellt och personligt" strävar vi efter att skapa långsiktiga kundrelationer med hög tillit och tydlighet. Vi är stolta över att vara ett Great Place to Work och erbjuder en arbetsplats där utveckling, gemenskap och glädje står i fokus.
Om rollen
Nu söker vi en erfaren leveranskoordinator som är grym på projektledning till vårt team. Rollen kombinerar operativ koordinering med projektledning - från planering och resursfördelning till uppföljning och utveckling. Du ansvarar för att samordna leveranser och installationer till slutkund. Du arbetar nära vår säljavdelning, våra interna team med tekniker och chaufförer och externa partners runt om i landet. Allt för att säkerställa att kundens förväntningar överträffas.
Din profil
Vi söker dig som är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang samt skapar kontakter och underhåller relationer. Du är ansvarstagande och har en god förmåga att strukturera ditt arbete samtidigt som du också driver på, utvecklar och förfinar dina processer. Vidare är du effektiv, målinriktad och fokuserad på resultatet och i situationer där arbetstempot är något högre är du lugn, stabil och kontrollerad.
Ditt ansvar
Projektleda och koordinera leveranser från start till mål, inklusive tidsplanering, resursbokning och uppföljning.
Vara primär kontaktperson för kunder i pågående leveransprojekt.
Säkerställa att leveranser sker enligt överenskomna tidsramar, budget och kvalitet.
Hantera avvikelser, problemlösning och riskhantering under projektets gång.
Samordna arbetet med lager, chaufförer och tekniker för att optimera leveransflödet.
Ansvara för dokumentation, orderunderlag och rapportering till interna system.
Delta i utvecklingen av rutiner och processer för leveranskoordinering och projektledning.
Stötta säljorganisationen i offertarbete och leveransplanering vid större affärer.
Uppföljning av kundnöjdhet efter utförd leverans.
Ansvarig för eskalerade ärenden och uppföljning av dessa.
Ansvarig för vår interna fordonsflotta med ansvar för service, skadeärenden och inköp.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av projektledning eller koordinering, gärna inom logistik, leverans eller service.
God organisationsförmåga och förmåga att hålla flera parallella projekt igång.
Förmåga att kommunicera tydligt med såväl kunder som kollegor.
IT-vana och erfarenhet av att arbeta i administrativa system.
B-körkort är meriterande.
Förmåga att arbeta metodiskt, noggrant och med hög kvalitet även i högt tempo.
Flexibilitet att hantera varierande arbetsbelastning och förmåga att prioritera.
Trygghet att fatta beslut självständigt.
Vad vi erbjuder:
En roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka.
En stimulerande arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans och firar framgångar.
Utvecklingsmöjligheter i en växande organisation.
En arbetsplats med tydligt fokus på gemenskap, glädje och samarbete.
Omfattning och arbetsplats:
Heltid
Vallgatan 5
170 67 Solna Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556838-4076) Arbetsplats
Happy Boss Kontakt
Mirelle Englund mirelle.englund@happyboss.se 076-00 003 32 Jobbnummer
9516145