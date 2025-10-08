Leveranshandläggare till Norrbotniabanan
2025-10-08
Vill du bidra till ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Som leveranshandläggare inom Norrbotniabanan säkerställer du att projektets data och dokumentation blir rätt från start till mål.
Leveranshandläggare till Norrbotniabanan

Dina arbetsuppgifter
Som leveranshandläggare är du en del av projektledningen. Du samarbetar tätt med programmets överlämnandefunktion och projektörer för att säkerställa att data och dokumentation blir rätt under projektering och byggskedet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Handlägga projektets leveranser av data och dokumentation (ta emot, kontrollera, spåra och distribuera).
Tillsammans med programmets överlämnandefunktion säkerställa att överlämnandets aktiviteter och leveranser genomförs.
Stödja projektet i frågor som rör data och dokumentation under projekterings- och byggskedet.
Hantera nya eller ändrade krav i Trafikverkets regelverk för leveranser av data och dokumentation.
Bidra till projektets strategiska arbete med överlämnande.
I denna stödjande roll inom Norrbotniabanan bidrar du genom din känsla för metodik, noggrannhet och problemlösning.
Vi värdesätter goda prestationer och ser till att de uppmärksammas, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.
"Jag som blir din chef heter Per Norrbin. Jag driver verksamheten framåt med engagemang och ödmjukhet, med stor tillit till mina medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar. Jag söker dig som har lätt för att samarbeta och med egen drivkraft. Vi har en öppen dialog för att skapa goda förutsättningar för dig i ditt arbete och utveckling."
Övrig information
Placeringsort: Umeå

Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken på att lära dig mer om området och som tar ansvar för att driva ditt arbete framåt på ett strukturerat och metodiskt sätt. Du planerar och organiserar ditt arbete väl, är uthållig och har förmåga att lösa problem och ta initiativ när det behövs. Samarbete är en självklarhet för dig, och du bidrar med engagemang och ett konstruktivt förhållningssätt i gemensamma uppgifter.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom t.ex. samhällsbyggnad, teknik eller ekonomi, alternativt annan utbildningsbakgrund i kombination med relevant erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
minst ett års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och systematisk dokumenthantering från järnväg/väg -projekt
goda datakunskaper
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har
erfarenhet av arbete inom myndigheter eller offentlig förvaltning
erfarenhet av att arbeta med kravhantering
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Norrbotniabanan: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-som-stracker-sig-over-flera-lan/norrbotniabanan/
