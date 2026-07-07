Leveranschef Ombyggnad
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Byggjobb / Örebro Visa alla byggjobb i Örebro
2026-07-07
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Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet. Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Leveranschef marknadsområde Ombyggnad Norra
Vår ombyggnadsverksamhet är central i Riksbyggens erbjudande och hjälper våra kunder att genomföra viktiga underhålls- och ombyggnadsprojekt – från stambyten till solceller. Nu söker vi en leveranschef med ansvarar för Karlstad, Uppsala, Västerås och Örebro.
Hos oss gör du skillnad
Som leveranschef har du helhetsansvar för verksamhet, dess resultat och medarbetare. Du ansvarar för att planera, leda och utveckla verksamheten avseende försäljning och genomförande av projekt med rätt kvalitet. Du ingår i ledningsgruppen med andra leveranschefer för marknadsområde Ombyggnad Norra.
Vi söker dig som
Är byggingenjör eller civilingenjör med erfarenhet från fastighets- eller entreprenadbranschen. Du är en erfaren, kommunikativ, strukturerad och resultatinriktad ledare som inspirerar och engagerar andra. Du trivs med förändringsarbete och samarbetar lätt med både kollegor och kunder.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och har B-körkort.
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.Publiceringsdatum2026-07-07Övrig information
Placering i Örebro eller Västerås. Tjänsten är heltid med viss kvällstjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan till https://www.riksbyggen.se
Om oss/Jobba hos oss senast den 2026-08-16. Urval och intervjuer kommer ske from vecka 34.
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Kontakta Linda Cooper på telefon: 072-9889035 eller via emejl: mailto:linda.cooper@randstad.se
om du har frågor om tjänsten.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Du kan kontakta Unionen på Riksbyggen om du har frågor om tjänsten via ePost-adress: Unionen@riksbyggen.se
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.Klicka https://youtu.be/8iiv5V-tjcg?si=XwP3dJxkXaiCSsvL
om du är nyfiken på Riksbyggen.Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen Ekonomisk Förening
, https://www.riksbyggen.se/
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
9995921