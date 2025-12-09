Leveranschef
Bilmånsson i Skåne AB / Chefsjobb / Ängelholm Visa alla chefsjobb i Ängelholm
2025-12-09
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilmånsson i Skåne AB i Ängelholm
, Klippan
, Eslöv
, Hässleholm
, Hörby
eller i hela Sverige
Bilmånsson är återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Hyundai, Kia och Polestar. Vi är idag ca 350 medarbetare och finns i Eslöv, Hörby, Ängelholm, Kristianstad, Ystad, Lund och snart i Hässleholm.
Vi säljer bilar och bilrelaterade kringtjänster som ger kunden ett bekvämt och miljövänligt bilägande. Vi strävar efter att vår personal skall känna arbetsglädje och genom engagerat uppträdande värna om företagets traditioner samt spegla våra kärnvärden hjärta & kompetens. Vårt mål är att ha Bil-Sveriges nöjdaste kunder och engagerade medarbetare varav vi ständig har fokus på vår personal, kvalitets- och miljöarbete.
Mångfald är en självklar del av vår kultur - vi är övertygade om att olikheter berikar vår organisation och stärker vår förmåga att möta våra kunders varierade behov. Därför välkomnar vi medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.
Om rollen
Som Leveranschef för vår Leveransavdelning blir du en nyckelperson i att driva och utveckla en proaktiv och effektiv leveransadministration i linje med företagets affärsmål. Leveransavdelningen har administratörer i Ängelholm, Eslöv och Hörby, varav resor i tjänsten förekommer. Rollen kräver ett förändringsinriktat ledarskap med fokus på digitalisering och kundupplevelse. Du säkerställer en sömlös kundresa och ett effektivt samarbete mellan ekonomi, försäljning och leverans.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Leda och fördela arbetet inom Leveransavdelningen.
Säkerställa ett standardiserat och ortsoberoende arbetssätt.
Samverka med Ekonomichef för ekonomisk uppföljning av bilaffären.
Säkerställa kompetensutveckling och bemanning inom avdelningen.
Optimera samarbetet med vår avdelning för Bilförsäljning.
Säkerställa att bilsäljare erhåller korrekt provisionslön.
Driva förbättringsarbete inom digitalisering och processutveckling.
Säkerställa ett optimalt samarbete med våra generalagenter och partners.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av ledarskap med personalansvar.
God förståelse för bilbranschen och dess administrativa flöden.
Ekonomisk förståelse och vana att arbeta med uppföljning och analys.
Erfarenhet av förändringsledning och digitala verktyg.
God kommunikativ förmåga och vana att samverka tvärfunktionellt.
Mycket god systemvana, särskilt i affärssystem och gärna Excel.
Förståelse för hur en bilaffär skapas och hur man tillser att kunden omhändertas på bästa sätt. Publiceringsdatum2025-12-09Dina personliga egenskaper
Strukturerad och lösningsorienterad.
Förmåga att engagera och utveckla medarbetare.
Resultatfokuserad med starkt kund- och kvalitetsfokus.
Flexibel och anpassningsbar i en föränderlig miljö.
Drivande och initiativtagande med ett tydligt ledarskap
Anställningsform och arbetsort
Anställningen är en tillsvidareanställning och är förlagd på vår anläggning i Ängelholm.
Frågor och ansökan
Sista ansökningsdag är den 2025-12-30, men vi tillämpar löpande urval vilket gör att tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag.
Är du intresserad och vill veta mer om tjänsten, kontakta Ekonomichef Andreas Pirsman på 0413-688 21.
Varmt välkommen till vår Bilmånsson-familj! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilmånsson i Skåne AB
(org.nr 556256-7965), http://www.bilmansson.se Kontakt
Andreas Pirsman andreas.pirsman@bilmansson.se 041368821 Jobbnummer
9636005