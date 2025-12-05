Leveranschaufförer till Mathem
2025-12-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Nu söker vi på Aura Personal fler härliga chaufförer med B-körkort till Mathem i Stockholm/Farsta! Här får du ett jobb där du rör på dig, träffar människor och gör vardagen enklare för tusentals kunder - varje dag.
Som chaufför kör du ut matkassar i Mathems kylbilar och levererar dem direkt till kundens dörr. Du utgår från terminalen i Farsta och arbetar på schemalagda pass mellan 05:00-23:00 - perfekt för dig som vill fylla ut kalendern med extra timmar.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (Minst 2 år) och är en trygg förare (gärna med vana av lite större bilar).
Studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning.
Pratar och skriver svenska
Är serviceinriktad, flexibel och rökfri.
Har lite koll på Stockholms gator och gillar att vara ute på vägarna.
Meriterande - tillgänglig måndagar och fredagar.
Vi erbjuder:
Ett socialt extrajobb där du möter människor varje dag.
Flexibilitet - passar perfekt vid sidan av studier eller annat arbete.
En arbetsgivare som satsar på service, kvalitet och arbetsglädje.
Möjlighet att göra skillnad i vardagen för Mathems kunder.
Sök idag och bli en del av Mathems chaufförsteam via Aura Personal! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se Arbetsplats
Aura Personal Kontakt
Alexandra Carning alexandra.carning@aurapersonal.se Jobbnummer
9631889