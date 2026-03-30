Leveranschaufför Sommarvikariat Örebro
Leveranschaufför - Sommarvikariat Örebro
Om rollen Söker du sommarjobb och är positiv, ansvarsfull och tycker om att köra bil? Vi söker dig som har B-körkort, gillar att jobba självständigt och är van att ta eget ansvar. Du är leverantörens ansikte utåt mot kunder och är därför en social person som gillar möten med människor. Det är meriterande men inget krav om du tidigare arbetat med någon form av produktplacering i butik.
Din arbetsdag
Du arbetar självständigt och levererar samt sköter upplockning av matvaror till butiker, främst inom dagligvaruhandeln
Varorna är förpackade i mindre lådor som du själv ska kunna lyfta mellan lager, bil och kund
Du jobbar i ett modernt leveranssystem via mobiltelefon - god datorvana och teknikintresse är ett plus
Du arbetar dagtid måndag-fredag och har eget ansvar över att ditt körschema följs
Period
2-3 dagars betald utbildning: 22-24 juli
Arbetsdagar: 27 juli - 15 augusti
Måndag-fredag, dagtid
Anställning
Heltid, sommarjobb/feriejobb
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader
Fast månads-, vecko- eller timlön
Ort: Örebro, Örebro KommunPubliceringsdatum2026-03-30Kvalifikationer
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Förmåga att lyfta mindre lådor mellan lager, bil och kund
Datorvana / bekväm med teknik
Ansvarsfull, självgående och socialSå ansöker du
Skickas till: jobb@finsklakrits.se
Ange din mailadress och ort (Örebro) i ansökan
Första kontakt sker via mail
Ansökningsprocessen är löpande och kan stängas innan sista ansökningsdatum: 28 juni 2026
Kontakt: Linus Ejderskog, jobb@finsklakrits.se
Om företaget Finsk Lakrits i Sverige AB är ett ungt, modernt och expansivt bolag i godisbranschen. Med egna chaufförer levererar vi idag våra högkvalitativa och mycket omtyckta lakritsprodukter till över 1 300 butiker inom dagligvaruhandeln över hela landet. Vi tror på människor, varför social kompetens är avgörande för vår framgång. Vårt förhållande till våra kunder kännetecknas av hög kvalitet, pålitlighet och servicegrad.www.finsklakrits.se
