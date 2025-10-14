Leveranschaufför Helgjobb Stockholm
Finsk Lakrits i Sverige AB / Butikssäljarjobb / Upplands Väsby Visa alla butikssäljarjobb i Upplands Väsby
2025-10-14
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finsk Lakrits i Sverige AB i Upplands Väsby
, Gävle
, Örebro
, Borås
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Söker du ett flexibelt extrajobb på helger och tycker om att köra bil?
Vi söker dig som har B-körkort, gillar att jobba självständigt och är van att ta ansvar. Du är vårt ansikte utåt till butikskunder och bör därför vara social och serviceinriktad. Tidigare erfarenhet av butiksleveranser eller varuplock är meriterande men inget krav.
Din arbetsdag:
Du arbetar självständigt med leverans av lakritsprodukter till butiker, främst inom dagligvaruhandeln. Produkterna är förpackade i mindre lådor som du själv lyfter mellan lager, bil och butik. Du arbetar med ett digitalt leveranssystem via mobiltelefon - det är därför ett plus om du är teknikvan.
Arbetet sker dagtid under helger, främst lördagar och söndagar. Du utgår från vårt lager i Stockholm.
Vi erbjuder:
Timanställning med möjlighet till extra pass vid behov
Kollektivavtalsenliga villkor, semesterersättning och försäkringar
Självständigt arbete med tydligt ansvar
Modern bilflotta och leveranssystem
Ett mindre team med god sammanhållningPubliceringsdatum2025-10-14Övrig information
Vi har nolltolerans mot alkohol och droger i tjänsten. Vår trafiksäkerhetspolicy gäller för alla chaufförer och innebär att vi följer tydliga rutiner för fordonsskick, körjournal, och säkerhetsrutiner.
Så ansöker du:
Skicka din ansökan till jobb@finsklakrits.se
och skriv "Helgchaufför Stockholm" i ämnesraden.
Ansökningsprocessen sker löpande och kan avslutas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: jobb@finsklakrits.se Arbetsgivare Finsk Lakrits i Sverige AB
(org.nr 556846-3151)
Gudbyvägen 49 (visa karta
)
194 92 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9556248