Leveransansvarig till Edugrade
Cleverex Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Hudiksvall Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Hudiksvall
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Är du en person som motiveras av struktur, kvalitet och att säkerställa att ingångna avtal efterlevs i minsta detalj? Nu söker vi på Cleverex Bemanning en Leveransansvarig till Edugrade, en roll som är absolut central för verksamhetens fortsatta framgång. Som Leveransansvarig kliver du direkt in i ledningsgruppen och tar ett helhetsgrepp om utbildningsleveranserna. Din uppgift blir att vara bryggan mellan avtal och faktiskt genomförande, där din huvuduppgift är att säkerställa att utbildningsleveransen sker i strikt enlighet med de kontrakt och regelverk som överenskommit. Detta är rollen för dig som trivs i en miljö där ordning och reda möter strategisk utveckling, och där du får mandatet att bygga och förvalta stabila strukturer från grunden.
Vill du veta mer om Edugrade och deras verksamhet? Läs gärna mer på www.edugrade.com.
Du erbjuds
En strategisk nyckelroll:
• En plats i ledningsgruppen med direkt inflytande över verksamhetens framtida inriktning och beslut.
Stora utvecklingsmöjligheter:
• Hög påverkan på att bygga och utveckla hållbara strukturer från grunden, med stort inflytande över hur Edugrade säkerställer kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet över tid.
Balans mellan stabilitet och driv:
• Den trygga grunden hos en etablerad organisation förenat med energin och framåtandan i ett team under ständig utveckling.
Förtroende och kvalitetsfokus:
• Stort eget ansvar i en roll där långsiktig stabilitet och leveranskvalitet prioriteras framför kortsiktiga kvantitativa mål.Dina arbetsuppgifter
I din roll som Leveransansvarig är ditt huvudfokus att säkra Edugrades utbildningsleveranser inom YH, arbetsmarknadsutbildningar och kommersiella utbildningar. Du tar över ansvaret för nya och befintliga kontrakt och säkerställer att de lever upp till varje specifikt krav och regelverk från myndigheter och kunder. Genom att implementera tydliga rutiner och processer hjälper du organisationen att arbeta mer effektivt. Din vardag handlar om att vara den sammanhållande kraften som säkerställer att rätt förutsättningar finns på plats för att vi ska leverera utbildning i absolut världsklass.
Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar:
• Förvaltning och ansvar för befintliga kontrakt för att säkerställa att vi lever upp till myndighetskrav och kundavtal.
• Implementering och optimering av interna rutiner och arbetsprocesser.
• Löpande uppföljning av verksamheten mot uppsatta KPI:er och kvalitetsmål.
• Identifiering av operativa risker samt drivande av ett systematiskt förbättringsarbete.
• Samverkan med interna och externa intressenter för att säkra högsta kvalitet i våra leveranser.Profil
Vi söker dig som fungerar som en "flygledare", du har en naturlig blick för helheten men är samtidigt detaljorienterad och noggrann. Du behöver inte ha din bakgrund inom utbildningsbranschen. Kanske har du skaffat dig värdefull erfarenhet från produktionsledning, tillverkande industri eller liknande verksamheter där kvalitetssäkring och uppföljning har utgjort en betydande del av arbetet.
Som person är du analytisk, strukturerad och har en unik förmåga att tolka avtal och regelverk utan att tappa bort de små men avgörande detaljerna. Du trivs med att följa upp resultat via KPI:er och är skicklig på att förmedla vikten av rutiner till dina kollegor på ett pedagogiskt sätt. Vi söker en trygg ledargestalt som kan navigera i en föränderlig miljö och som säkerställer att vi alltid håller högsta kvalitet i allt vi lovar.
Vi söker dig som har:
• Flerårig erfarenhet av leveransplanering och systematiskt kvalitetsarbete
• Relevant akademisk bakgrund eller motsvarande yrkeserfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
• Vana av att arbeta mot tydliga nyckeltal (KPI:er) och att driva systematiskt förbättringsarbete.
• Erfarenhet av att leda andra, antingen i en formell chefsroll eller som projektledare.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt en god systemförståelse.
Meriterande:
• Utbildning eller praktisk erfarenhet av Lean, Six Sigma eller liknande metodik för verksamhetsutveckling.
• Tidigare erfarenhet från utbildningsmarknaden eller arbete med offentligt finansierade uppdrag.
• Erfarenhet av att leda förbättringsprojekt i en operativ miljö.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid
Placering: Hudiksvall (arbetet sker på plats).
Start: Enligt överenskommelse. Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
På Cleverex Bemanning är vi specialiserade på att rekrytera och placera rätt medarbetare hos rätt kunder. Vårt främsta fokus är på våra kunder, konsulter och kandidater, med målet att säkerställa att du som kandidat känner att du har landat på rätt plats! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://bemanning.cleverex.se
Norr mälarstrand 8 (visa karta
)
112 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Edugrade Kontakt
Gabriella Saume gabriella.saume@cleverex.se Jobbnummer
9981929