Leveransansvarig chaufför deltid, Brunna
ICA Sverige AB / Fordonsförarjobb / Upplands-Bro Visa alla fordonsförarjobb i Upplands-Bro
2026-07-21
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Är du en ansvarstagande och kundorienterad person som trivs med att köra bil? Vi levererar med egen fordonsflotta till butik och direkt hem till slutkonsument. Välkommen att söka tjänsten som Leveransansvarig chaufför till ICAs E-handelslager!
Om jobbet som Leveransansvarig chaufför
Arbetsuppgifterna består av att köra ut leveranser av beställda varor till kund. Som Leveransansvarig chaufför är du ansiktet utåt och den som möter våra kunder.
Vi söker deltidsanställda på 75%. Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning på 6 månader. Arbetstiderna är förlagda mellan 05:45 – 23:15, helgarbete kan förekomma.
Din anställning börjar med betald utbildning där du introduceras till hur du jobbar som leveransansvarig chaufför hos oss. Du blir anställd inom ICA hem till dig AB som är ett dotterbolag till ICA Sverige AB. Vi tillämpar lönesättning enligt transportavtalet.
Är du den vi söker?Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
• Svenskt B-körkort och god körvana sedan minst 2 år tillbaka
• Avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande
• Läser och talar svenska obehindrat
• Serviceminded, kommunikativ, strukturerad, positiv och ansvarskännande
Önskvärt
• Tidigare erfarenhet från detaljhandel eller av att ha kört matleverans
• Erfarenhet av stadskörning och att följa anvisningar via GPS
Därför ska du välja ICA
Brinner du för kundservice, söker ett varierat arbete och vill ta del av ICA-familjen erbjuder vi det inom ICAs e-handelslager, där gemenskapen med kollegorna är en viktig del. ICA strävar efter att anställa kollegor med olika bakgrund, med bra potential för att utvecklas i rollen.
Läs mer om livet på ICA här
Vad händer nu?
Ansök redan idag, dock senast 2026-09-30. Vi hanterar ej ansökningar via mejl.
Vid frågor om tjänsten, kontakta: michael.sundin@ica.se
.
Vi lägger tidigt i rekryteringen stor vikt på den bild du delar av dig själv i urvalsfrågor samt bedömer din förmåga som chaufför i trafiken. Arbetsmiljön på ICAs arbetsplatser ska vara nykter och fri från droger och därför tillämpar vi slumpvisa alkohol- och drogtester samt drogtestning i samband med rekryteringen.
Innan anställning görs även bakgrundskontroll.
Arbetsmiljön på ICAs arbetsplatser ska vara nykter och fri från alkohol och droger.
Läs mer om hur det är att jobba på ICA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ica Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Mätarvägen 30 (visa karta
)
196 37 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Brunna Jobbnummer
10008405