Leverans- och mottagningsansvarig till kund i Linköping!
2026-04-14
Är du kundorienterad, tekniskt intresserad och maskinkunnig samt trivs med fysiskt arbete, då har du träffat helt rätt! Vår kund i Linköping söker nu en positiv medarbetare till sitt kundcenter för arbete inom leverans, mottagning och funktionskontroll.
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag med start snarast och 6 månader framåt, med möjlighet till förlängning eller övertag av anställning hos kund.
Vi arbetar löpande med ansökan och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Mottagning av maskiner och material som kommer i retur från våra kunder.
• Utföra funktionskontroll och enklare service av maskiner som återkommer från kund.
• Bistå kunderna med bästa maskinval samt vid behov ge teknisk support.
• Packa och lasta de maskiner som ska levereras till kund.
• Hålla ordning på lagret.
• Registrera arbetsordrar och beställning av reservdelar i vårt affärssystem.
Vem är du?
Vi söker dig med ett genuint tekniskt intresse. Truckkort och arbete med maskiner eller erfarenheter inom byggbranschen är meriterande. B-körkort och grundläggande IT-kunskaper är ett krav.
Du levererar med hög kvalitet, arbetar proaktivt och tids effektivt. Säkerhet är A och O, därför är det viktigt att du är ansvarstagande och utför dina uppgifter noggrant och strukturerat. Vi arbetar tätt tillsammans och hjälps åt där det behövs. För att lyckas och trivas i rollen måste du också kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du trivs med fysiskt arbete och tycker om varierande arbetsdagar där du får arbeta både inomhus och utomhus.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
582 20 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige Kontakt
Madelene Ekström madelene.ekstrom@poolia.se 070-2778131
