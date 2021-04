Letar du extrajobb? - T.s Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Halmstad

T.s Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Halmstad2021-04-05Personlig assistent till rektor (25%)T.S Assistans AB är ett företag som anordnar personlig assistans. Vi är ett företag som värderar kvalitet och tron på människans lika värde. Företagets uppdragsgivare, anhöriga och presumtiva uppdragsgivare samt övriga intressenter skall på ett enkelt sätt veta vad de kan förvänta sig av oss. De uppdragsgivare som väljer att ge oss sitt förtroende är de som också utvärderar och värdesätter kvaliteten på det arbete vi utför. Detta sker med utgångspunkt i de förväntningar som individen har. Flera av våra medarbetare studerar heltid på högskolan och jobbar hos oss vid sidan om.Personen du skall bistå är en man i 40-års åldern som bor i Halmstad och arbetar heltid. Vi söker nu en assistent som skall kunna arbeta framförallt kvällar och helger. Tjänsten omfattar 25% och har beredskapstjänst cirka var 6:e vecka.Som personlig assistent bistår du brukaren med hjälp i dennes vardag, och i arbetet som rektor.Då uppdragsgivaren lever ett aktivt liv kan dennes planer snabbt ändras, varför du måste vara beredd på schemaförändringar samt övernattning på annan ort. Sommartid förväntas att du vikarierar under semestrar. Övrig tid hjälps vi åt att täcka eventuell sjukfrånvaro.Vi behöver dig som:Med tanke på uppdragsgivarens arbete är mycket goda läs-, tal- och skrivkunskaper i svenska samt B-körkort förutsättningar för att du skall kunna utföra arbetet.Meriterande kunskaper:Grundläggande läs-, skriv- och ordförståelse i engelska.Kunna hantera tekniska hjälpmedel, som exempelvis projektorer, datorer och diverse teknisk apparatur.Grundläggande kunskaper i administration.Då arbetet innefattar många resor med bil så är B-körkort ett krav.AnställningsformFör viss tid - Så länge assistansuppdraget vararKollektivavtalPersonlig assistans Fremia-Kommunal2021-04-05Fast månadslön + OB-tillägg. Individuell lönesättning tillämpas.Ansökan tas endast emot via email. info@tsassistansab.com Tillträde: 1:a december 2020Frågor besvaras endast via email.Sista dag att ansöka är 2021-05-05T.S Assistans ABBLÅSBACKEGATAN 1030247 HALMSTAD5671983