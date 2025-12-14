Lenoites söker Chief Commercial Officer (CCO)
Lenoites AB / Chefsjobb / Borås Visa alla chefsjobb i Borås
2025-12-14
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lenoites AB i Borås
Chief Commercial Officer (CCO)
Lenoites - Borås (Viared)
Om Lenoites
Lenoites är ett snabbväxande svenskt beauty-varumärke inom premiumsegmentet. Med stark närvaro inom både e-handel och retail har vi på kort tid etablerat oss hos ledande nordiska återförsäljare. Vi befinner oss i en expansiv fas med ambition att växa vidare i Europa och på sikt globalt.
Vi arbetar agilt, datadrivet och med högt tempo. Nu söker vi en kommersiell ledare som vill vara en nyckelperson i vår fortsatta tillväxtresa.
Rollen
Som Chief Commercial Officer har du helhetsansvaret för Lenoites kommersiella strategi och intäkter. Du leder och utvecklar våra viktigaste försäljningskanaler: wholesale/retail och e-handel.
Du ingår i ledningsgruppen, rapporterar direkt till VD och ansvarar för det kommersiella teamet. Rollen är senior och central för företagets utveckling, med stort utrymme att påverka prioriteringar, struktur och expansion.
Dina ansvarsområden
Wholesale & återförsäljare
• Driva den kommersiella dialogen med återförsäljare och säkerställa att sortiment, nyheter och kampanjer planeras in
• Säkerställa att partners har rätt förutsättningar genom lanseringsplaner, kampanjförslag, produktmaterial och regelbundna uppföljningar
• Följa hur våra produkter presterar i retailkanaler och identifiera tillväxtmöjligheter
• Planera och uppdatera planogram samt säkerställa korrekt exponering
• Arbeta med Lenoites interna prissättningsstrategi och sortimentsplanering
E-handel & digital försäljning
• Ansvara för den kommersiella utvecklingen av vår e-handel, inklusive budget, mål och daglig uppföljning
• Optimera försäljningen genom förbättring av produktprestation, marginal ordervolym och AOV.
• Stärka vårt CRM arbete genom nykundsanskaffning och retention.
• Analysera KPI:er såsom Trafik, sessions, CTR och konvertering,.
• Samarbeta nära interna roller för att driva lanseringar, kampanjer och trafik
Ledarskap
• Leda och utveckla det kommersiella teamet med tydliga mål, coachning och regelbundna avstämningar
• Sätta och följa upp KPI:er inom PR, betalda samarbeten, trafik och site-prestanda
• Skapa ett team som arbetar proaktivt, strukturerat och datadrivet
Analys & rapportering
• Äga den kommersiella uppföljningen och leda veckovisa genomgångar av KPI:er
• Ta fram underlag och analyser för ledningsgrupp och planering
• Delta i strategiska beslut kring expansion, lanseringar och nya marknader
Vi söker dig som
• Har dokumenterad erfarenhet från en senior kommersiell roll inom e-handel och/eller retail
• Gärna har bakgrund inom beauty, mode eller närliggande konsumentsegment
• Är trygg i arbete med budget, prognoser, målstyrning och dataanalys
• Är strukturerad, analytisk och handlingskraftig
• Har erfarenhet av att leda team och driva kommersiell utveckling
• Behärskar svenska och engelska flytande
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett bolag med stark tillväxt och internationella ambitioner
• Marknadsmässig lön och kollektivavtal
• Friskvård
• Möjlighet att påverka och forma den kommersiella organisationen
• En modern, snabbfotad arbetsmiljö med korta beslutsvägar
• En chans att vara med och bygga ett svenskt beauty-varumärke på väg ut i världen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://careers.lenoites.com/jobs/ Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lenoites AB
(org.nr 556998-1755), http://www.lenoites.se
Stormgatan 3 (visa karta
)
504 64 BORÅS Jobbnummer
9643307