Lendo söker drivna försäkringssäljare!
Professionals Nord Stockholm AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Trivs du med högt tempo, korta säljcykler och att snabbt komma till avslut? Gillar du att ringa mycket, arbeta mot tydliga mål och låta din ihärdighet avgöra resultatet? Som försäkringssäljare hos Lendo arbetar du med snabba affärer där varje samtal är en ny möjlighet!
Information om företaget:
Lendo är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster för lån och privatekonomi och har hjälpt hundratusentals människor att hitta bättre ekonomiska lösningar. Bolagets mission är att ge fler människor verktygen och kunskapen att fatta smarta ekonomiska beslut. Lendo präglas av ett starkt kundfokus, hög kvalitet i varje affär och en kultur där prestation, utveckling och laganda går hand i hand. Här arbetar du i en modern och värderingsdriven organisation där relationen till kunden alltid står i centrum!
Om tjänsten:
Professionals Nord söker i samarbete med Lendo en försäkringssäljare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Lendo. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Lendos önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till linnea.grass@pn.se
Du erbjuds:
En tydligt säljdriven roll med fokus på snabba avslut och prestation, där varje samtal är en möjlighet att påverka ditt resultat och där provision tydligt speglar din insats.
Ett engagerat team med högt i tak, där social samvaro och gemenskap är en naturlig del av vardagen, från gemensamma AW:s till vardagligt pepp och stöd.
Möjlighet till hybridarbete, där du kombinerar arbete hemifrån med gemensamma kontorsdagar (onsdagar och torsdagar) för samarbete och teamkänsla.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter i ett växande bolag som satsar långsiktigt och där du ges möjlighet att växa inom försäljning och ta större ansvar över tid.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som försäkringssäljare blir telefonen ditt viktigaste verktyg och varje samtal är en ny chans att göra skillnad. Du presenterar Lendos försäkringsprodukter på ett enkelt och tydligt sätt, så att kunden snabbt förstår värdet. Rollen präglas av högt tempo, korta samtal och tydliga mål - här får du kombinera energi, uthållighet och lite tävlingsanda i vardagen.
Självklart kommer du få fortlöpande utbildning och coachning, både från din chef och Lendos erfarna säljare.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning över telefon
Talar och skriver flytande på svenska och engelska
Har en avslutad gymnasieutbildning
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Lendo. Du drivs av tempo och hög aktivitet och har inga problem med en roll där uthållighet är nyckeln till framgång. Du gillar att arbeta mot tydliga mål, inte för att någon tvingar dig, utan för att du själv triggas av känslan av att lyckas. Du är ödmjuk i din försäljning, sätter kundens förståelse i fokus och är samtidigt trygg i att avsluta affären. Du är en lagspelare som vill stanna, utvecklas och bidra till teamets gemensamma resultat!
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Centrala Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass
#försäkring #försäljning #säljare #telefonförsäljare #privatekonomi #rådgivning #sälj
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på Mina sidor efter att du bekräftat ditt konto - där kan du skapa din kandidatprofil och öka chansen till ditt nästa jobb.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen stängs. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail, men har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://www.lendo.se/ Arbetsplats
Lendo Kontakt
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se Jobbnummer
9706171