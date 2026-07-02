Lektor i informationsteknologi
Högskolan i Skövde / Högskolejobb / Skövde Visa alla högskolejobb i Skövde
2026-07-02
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Skövde i Skövde
Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid – regionalt, nationellt och internationellt. Våra 12 000 studenter och 460 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Vill du vara med och forma framtidens informationsteknologi i en miljö där forskning, utbildning och samhällssamverkan går hand i hand? Vid avdelningen för Data- och systemvetenskap möts du av en kreativ och dynamisk miljö med modern teknisk infrastruktur, välutrustade lokaler och ett starkt kollegialt samarbete med nära koppling till det omgivande samhället.
På Högskolan i Skövde arbetar vi tillsammans, nära och tvärdisciplinärt för att skapa engagemang, kvalitet och resultat på ett levande campus. Vi tar gemensamt ansvar för arbetsuppgifter och arbetar mot verksamhetens mål. Högskolans förutsättningar skapar goda möjligheter till närhet och samarbete mellan institutioner, avdelningar, studenter, kollegor samt samarbetspartner.
Anställningen är inom ämnet informationsteknologi, som vid Högskolan i Skövde definieras som studiet av hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle. Ämnet informationsteknologi är i ett expansivt skede och vi söker fler medarbetare som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom både undervisning och forskning!
Din roll
Vi söker dig som vill stärka och utveckla vår verksamhet inom informations- och cybersäkerhet – ett område i stark tillväxt med stor samhällsrelevans. Som lektor är du med och utvecklar forskning, utbildning och samverkan, samt bidrar till högskolans gemensamma verksamhet.
Du förväntas bidra till att utveckla och stärka vår forskning, särskilt genom att initiera och medverka i externfinansierade projekt. Vår medverkan i Cybercampus Sverige och strategiska satsningar, skapar goda möjligheter att bygga en tydlig forskningsprofil. Över tid utvecklar du din egen forskningsinriktning och bidrar till en stark och växande forskningsmiljö.
Du undervisar främst på grund- och avancerad nivå, och i viss mån på forskarnivå. Rollen innebär att bidra till och vidareutveckla utbildningen inom ett område där efterfrågan på kompetens är hög. Du bidrar aktivt till samverkan med det omgivande samhället genom att utveckla externa samarbeten, delta i uppdragsutbildningar och stärka forskningens synlighet och relevans.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna inom anställningen är:
Undervisning inom informations- och cybersäkerhet, samt personlig integritet.
Forskning inom informations- och cybersäkerhet, samt personlig integritet.
Driva och medverka i ansökningar av externfinansierad forskning, i första hand med fokus mot informations- och cybersäkerhet, samt personligt integritetsskydd.
Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i anställningen.
För anställningen krävs:
Avlagd doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Visad pedagogisk skicklighet.
Dokumenterad erfarenhet från undervisning och forskning inom informations- och cybersäkerhet, samt personlig integritet.
Dokumenterad förmåga att kunna kommunicera på svenska och engelska, både muntligen och i skriven text.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
Av högsta betydelse är:
Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
Visad vetenskaplig skicklighet.
Dokumenterad erfarenhet av att bedriva forskning inom informations- och cybersäkerhet, samt personlig integritet.
Dokumenterad erfarenhet av undervisning samt kursutveckling inom informations- och cybersäkerhet, samt personlig integritet.
Av näst högsta betydelse är:
Dokumenterad god samarbetsförmåga
Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
Erfarenhet av samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.
Av betydelse är också:
Dokumenterad god administrativ skicklighet.
Dokumenterad god förmåga till självständighet i arbetet
Information om hur pedagogisk och vetenskaplig skicklighet bedöms på Högskolan i Skövde finns på vår webbplats: https://www.his.se/mot-hogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb/vetenskaplig-pedagogisk-och-konstnarlig-skicklighet/
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdatum: 14 augusti, 2026
Diarienummer: Ref nr HS 2026/317
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Henrik Rüdén som nås på mailadress mailto:henrik.ruden@his.se
. Facklig information lämnas av fackliga representanter för Saco-S eller ST. Fackliga representanter nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.Så ansöker du
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb
genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen. Där kan du även läsa mer oss Högskolans rekryteringsprocess samt vilka förmåner du har som medarbetare hos oss. Välkommen med din ansökan!
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
Personligt brev
CV
Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på mailto:hr-specialister.hr@his.se
om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Skövde
(org.nr 202100-3146)
Box 408 (visa karta
)
541 28 SKÖVDE Arbetsplats
Högskolan i Skövde Jobbnummer
9989407