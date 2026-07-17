Lekfull personlig assistent
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-17
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, Solna
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Är du en omtänksam och engagerad person som vill göra en verklig skillnad i livet för en ung tjej? Vi söker efter en trygg, ansvarstagande och närvarande personlig assistent till en aktiv och glad 11 årig tjej. Flickan älskar djur och framförallt hästar. Hon rider på fritiden och tycker om att spendera tid i stallet. Hon gillar även att leka, dansa, spela spel och vara utomhus.
Hon har mycket fantasi och rör sig gärna mellan olika aktiviteter under dagen.
Vi ser att du har förståelse för flickans funktionsvariationer. Familjen strävar alltid efter att barnet i största möjlighet ska få leva som alla andra barn, därmed är det viktigt att du som assistent har samma målsättning.
Meriterande:
Erfarenhet av personlig assistans
Tidigare arbete med barn
Erfarenhet av epileptiska anfall
Vi söker dig som är trygg i dig själv och kan hantera stressiga situationer och agera snabbt. Du behöver vara fokuserad, uppmärksam och har en god reaktionsförmåga. Vi ser även att du är bekväm i stallmiljö och hästar samt vid behov orka springa med när flickan rider. Arbetet sker delvis i familjens hem, vilket ställer krav på lyhördhet, respekt och förmåga att anpassa sig till andras rutiner och behov. Du behöver kunna vara professionell samtidigt som du är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Övrig information
Anställningsform: timanställning med möjlighet till schemarad
Omfattning: 50-75 %
Arbetstid: Dagar och kvällar ev nätter kan förekomma både vardagar och helg
Tillträde: Så snart som möjligt
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Sista ansökningsdag 1/9-2026
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Dina Dahlin på mejl: dina.dahlin@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8084613-2104880". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Johan Skyttes Väg 190 (visa karta
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125 34 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10005231