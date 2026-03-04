Lekfull Host Supervisor till Maryhills konferensavdelning
2026-03-04
Maryhill Estate - där elegans och glamorös historia möter vibrerande pool club a la Franska rivieran. Detta kommer vara långt mer än "bara ett jobb" för dig, du kommer vilja vara delaktig i att förädla historian och införliva känslan av passion på en helt ny nivå. Vi strävar efter upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över.
Nu söker vi dig, en passionerad ledare, som tar lika väl hand om teamet som de tar hand om våra mötesgäster, varje dag.
Välkommen att söka rollen som Meeting & Event Host Supervisor!
Som Meeting & Event Host Supervisor har du ansvaret för den operativa leveransen av mötes- och eventbokningar på Maryhill Estate samt för att säkerställa en sammanhållen och kvalitativ gästresa från ankomst till avresa. Rollen kombinerar operativ närvaro i driften med ett tydligt ledarskaps- och arbetsledningsansvar.
Meeting & Event Host supervisor bidrar kontinuerligt med idéer och initiativ för att utveckla M&E-avdelningen, både ur ett gäst-, medarbetar- och affärsperspektiv. Rollen är dynamisk och kräver förmåga att växla mellan strategiskt tänkande, struktur och närvaro i driften.
En avgörande framgångsfaktor i rollen är ett tydligt, tryggt och närvarande ledarskap, samt förmågan att skapa synergier mellan alla avdelningar som är involverade i mötes- och event leveransen.
Du rapporterar till vår Meeting & Event Manager och arbetar nära det operativa teamet. Ditt uppdrag är att se till att logistik, bemanning, mötesflöde och service håller högsta nivå - varje dag. Och att gästen inte bara är nöjd, utan imponerad.
Mer specifikt kan en arbetsdag komma att se ut så här:
Hålla i dagliga briefs och planera bemanning tillsammans med M&E Manager
Coacha, stötta och utveckla teamet i det vardagliga arbetet
Säkerställa att breakout-ytor, serveringspunkter, diskutrymmen och teknik fungerar
Arbeta aktivt mot NPS-mål och öka gästens vilja att rekommendera Maryhill Estate
Säkerställa att våra rutiner följs och förbättras
Vara närvarande i ditt ledarskap genom att se teamet och skapa förutsättningar för dem att lyckas
Schemaläggning för alla hosts
Precis som teamet av värdar och värdinnor kommer du även ta hand om egna grupper av konferensgäster, förbereda mötesrum och bistå med hjälp.
Vem tror vi att du är?
Vi tror att du har tidigare ledarerfarenhet eller arbetat operativt inom mötesverksamhet/event. Du har en doer-mentalitet och skarp blick för flöde, detaljer och energi i rummet. Du är trygg tekniskt, gillar att strukturera och utvecklas tillsammans med andra.
Men viktigast av allt - du vill skapa magi i det lilla. Du är en varm, professionell och lekfull person som gillar att få andra att växa. Du tror på vikten av service, detaljer och ett leende som aldrig känns påklistrat.
I övrigt är det meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom hotell- & restaurangverksamhet
Goda kunskaper i de nordiska språken och engelska; fler språk är meriterande
Grundläggande tekniska färdigheter för att hantera konferens utrustning och hotell- och bokningssystem
Tidigare varit ledare för ett drift-team
Om du inte checkar alla boxar ovan men tycker denna roll låter rolig, tveka inte att söka ändå, vi är mer måna om att hitta precis rätt person.
Om du fortfarande är intresserad kommer här det finstilta:
Anställningsform: 100% tillsvidare, 6 månaders provanställning
Fördelning arbetstid: 90% drift (10% admin) Arbetstid: Varierande dag, kväll & helg Tillträde: Så snart som möjligt Lön: Enligt HRF-avtal
Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag är den 31 mars. Som en del av Maryhill Estate får du en dynamisk och spännande roll i ett företag som ständigt växer och utvecklas. Utöver självklarheter som friskvårdsbidrag och tjänstepension får du även rabatter på ESS Groups alla destinationer och restauranger runt om i Norden. Du kommer att vara en del av ett engagerat team och vi erbjuder goda möjligheter till internutbildningar och personlig utveckling.
