Legitimerad Yrkeslärare inom Vård och Omsorg
2025-12-27
Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning.
Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Vi söker dig som är legitimerad yrkeslärare inom vård och omsorg samt har en genuin yrkesstolthet och engagemang för yrket, du har tidigare erfarenhet av att undervisa.
Du förväntas vara delaktig i skolans kunskaps- och värdegrundsarbete och sätta dig in i relevanta styrdokument samt inneha digital kompetens, ett inkluderande förhållningssätt och förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov.
I dagsläget undervisar vi både i ett kurs- och ämnessystem vilket innebär att du förväntas sätta dig in i vad respektive kurs/ämne innebär, syfte, centralt innehåll och betygskriterier.
Som yrkesperson är du nyfiken, prestigelös och en god förebild. Du delar med dig av din egen kunskap, visar ödmjukhet inför kollegors kompetens och elevers olika bakgrunder och mål. Din personlighet utmärks av samarbetsförmåga, flexibilitet och stor förmåga till relationsskapande med alla du möter. I din roll som yrkeslärare är du professionell och ger våra elever en positiv tro på sin förmåga så att de når sina utbildningsmål. Du står för ett lärande/utvecklande klimat, ger eleverna återkoppling, hjälper dina kollergor och har kvalitet i fokus.
Du kommer att undervisa, leda och motivera våra elever som läser till undersköterska. Ditt fokus är att alltid sätta undervisningen och elever i centrum samt skapa förutsättningar för trivsel, utveckling och att våra elever når målen med sin utbildning.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat, APL-besök, dokumentation, genomförande av samtal, kollegialt lärarnde, skolutveckling samt deltagande i kompetensutveckling inom olika forum. Du ska leda eleverna i deras lärande framåt, undervisa i både praktiska och teoretiska delar samt följa upp kunskapsutveckling och ge återkoppling.
Det här söker vi
Vi söker en legitimerad yrkeslärare inom vård och Omsorg med pedagagogisk förmåga. Det är meriterande om du har undervisat inom vuxenutbildningen och gärna med ett integrerat arbetssätt inom Sfi/Svenska som andra språk.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det inom Academedia finns många karriärvägar. Genom vårt utvecklingsarbete får du låta dig själv utmanas och växa.
Som medarbetare hos oss har du möjlighet till kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
