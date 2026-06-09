Legitimerad vårdlärare för vuxenutbildning
Cuben Utbildning AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Göteborg
2026-06-09
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Cuben utbildning söker 1 legitimerad vårdlärare för vårdutbildning som startar 3 augusti 2026 . Det är ett krav att du har examensbevis för vårdlärare eller pågående utbildning för att bli kallad till intervju. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning men inget krav. Tjänsten är undervisning i olika vårdkurser, handledningstid i studiehall, validering.
Du behöver vara självständig i ditt arbete och kunna ta egna initiativ. Du tycker om att arbeta i ett team och kan samarbeta. Du uppskattar när ditt arbete är varierat. Du behöver kunna vara flexibel och lösningsfokuserad. Du kan arbeta i en dynamisk verksamhet där den ena dagen inte är den andra lik. Du är social och kommunikativ. Du har en mycket god vana att arbeta med digitala verktyg och känner dig trygg med datorn som arbetsredskap. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningen
Tjänsten är visstidsanställning med stor chans till förlängning. Inledningsvis med en sysselsättningsgrad på 40% from 3 augusti - 25 oktober. Arbetsdagar är onsdagar och torsdagar. Därefter övergår tjänsten till heltid 100%% fram till kursslut 18 dec. Arbetstiden är förlagd till dagtid på vardagar.
Tillträde 3 augusti 2026.
Vi tillämpar kollektivavtal.
Observera att anställningstiden är kort. Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstiden har gått ut. Kontakt: Rektor: emelie.anderviki@cubenutbildning.se
Är du intresserad? Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Cuben Utbildning AB
Cuben Utbildning bildades 2010 i Göteborg och ingår sedan 2021 i Strigogruppen. Vi är ett utbildningsföretag med inriktning mot vuxenutbildning.
Vi erbjuder vårdutbildningar med hög kvalitet för att så många som möjligt som studerar hos oss ska nå sina personliga mål. Efter genomförd vårdutbildning får eleverna diplom för yrkesexamen som undersköterska eller vårdbiträde. Utbildningen hos oss består av teori, praktiska övningar samt arbetsförlagt lärande (APL) i olika verksamheter inom vården. Som vårdlärare validerar du elevens tidigare kunskaper och ger eleven rätt förutsättningar att nå sina mål.
Vår skola kännetecknas av modern studiemiljö och engagerad personal. Vi använder oss av undervisningsmetoder som anpassas för varje enskild elev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cuben Utbildning AB
(org.nr 556814-2706)
417 55 GÖTEBORG Kontakt
Rektor
Emelie Andervik emelie.andervik@cubenutbildning.se 073-644 08 91 Jobbnummer
9955010