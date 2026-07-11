Legitimerad sjuksköterska Uppdrag i Norge
Murray, Noah / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-11
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Vill du kombinera professionell utveckling med attraktiva arbetsmöjligheter i Norge?
Medix Bemanning är ett bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på hälso- och sjukvården. Just nu söker vi legitimerade sjuksköterskor till kommande uppdrag hos våra samarbetspartners i Norge.
Vi söker dig som vill arbeta i en trygg och utvecklande arbetsmiljö där kvalitet, patientsäkerhet och kompetens står i fokus. Uppdragen finns inom flera verksamhetsområden och varierar i omfattning, vilket ger dig möjlighet att hitta ett uppdrag som passar din erfarenhet och dina önskemål.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska.
Har ett professionellt och ansvarsfullt arbetssätt.
Är flexibel och har god samarbetsförmåga.
Kommunicerar obehindrat på svenska eller norska.
Vi erbjuder:
Attraktiva uppdrag hos etablerade vårdgivare i Norge.
Konkurrenskraftiga villkor.
Personlig kontakt och stöd genom hela rekryteringsprocessen.
Möjlighet till både kortare och längre uppdrag.
Vi intervjuar kandidater löpande och ser fram emot att komma i kontakt med dig som är intresserad av att arbeta i Norge.
Skicka in din ansökan redan idag!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: info@medixbemanning.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska uppdrag i Norge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Murray, Noah
, https://www.medixbemanning.com Arbetsplats
Medix Bemanning Jobbnummer
10000189