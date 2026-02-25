Legitimerad sjuksköterska till natten
Landskrona kommun / Sjuksköterskejobb / Landskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Landskrona
2026-02-25
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Vill du ha ett uppdrag med stor frihet under ansvar? Trivs du med att planera din egen arbetsdag och samtidigt vara en viktig del i att utveckla och säkra kvaliteten i patienternas vård i hemmet? Som sjuksköterska i Landskrona Omsorg AB är du en central del i att upprätthålla patientsäkerhet och kvalitet inom kommunal primärvård. Du arbetar inom hemsjukvården och har möjlighet att påverka den vård patienter får i sitt eget hem. Du ingår i en grupp sjuksköterskor där stöd och samarbete är en självklar del av vardagen.
Vi är samlokaliserade på Kungsgatan 15 tillsammans med flera professioner, vilket skapar goda förutsättningar för samverkan, nya perspektiv och hög kvalitet i vården för patienter inskrivna i hemsjukvård, LSS-boende samt vård- och omsorgsboende.
I uppdraget ingår traditionella arbetsuppgifter för sjuksköterska inom kommunal primärvård, såsom:
* Ansvar för planering, genomförande och uppföljning av omvårdnadsinsatser
* Stödja, handleda och entusiasmera personal
* Samverka med anhöriga, andra vårdgivare, slutenvård, primärvård och ambulans
* Arbeta med patienter med komplexa vårdbehov och medicintekniska hjälpmedel
* Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande författningar och riktlinjer
Arbetet präglas av ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt samt god dokumentation i journalsystem.
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du har möjlighet att påverka vården i patienternas egna hem. Du erbjuds frihet under ansvar och goda möjligheter att planera och prioritera din arbetsdag utifrån patienternas behov.
Vi erbjuder ett gott arbetsklimat med högt i tak, närvarande kollegor och möjlighet att påverka både schema och verksamhetens utveckling. Här finns en stark vilja att utvecklas och föra verksamheten framåt tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som älskar att möta människor och som motiveras av att göra skillnad i deras vardag. Du är pedagogisk och trygg i din yrkesroll, med förmåga att leda, prioritera och ta eget ansvar. Du arbetar metodiskt och med ett vetenskapligt förhållningssätt, har ett etiskt perspektiv i ditt arbete och bidrar till goda resultat. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och empatisk, med ett gott bemötande. Du trivs både i självständigt arbete och i team, och har förmåga att motivera och entusiasmera kollegor i ett rehabiliterande synsätt.
Du har:
* Legitimation som sjuksköterska.
* God kännedom om kommunal hälso- och sjukvård.
* God datorvana och behärskar svenska i tal och skrift.
* B-körkort.
Du får gärna ha erfarenhet av:
* Kommunal hälso- och sjukvård.
* Vidareutbildning inom geriatrik eller annat relevant område.
* Journalsystemet Lifecare samt planeringsverktygen Mina planer och Pascal.
För att bli aktuell för anställning hos oss behöver du lämna ett utdrag ur Polisens belastningsregister benämnt Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret i ett obrutet kuvert.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305854". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Louise Karlströmer louise.karlstromer@landskrona.se Jobbnummer
9761817