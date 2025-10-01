Legitimerad Sjuksköterska Till Laro-Mottagning
PaMeLaro AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2025-10-01
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PaMeLaro AB i Helsingborg
Vi söker nu ytterligare en sjuksköterska till vår LARO-mottagning i centrala Helsingborg. Vi är ett härligt gäng som nu behöver växa ytterligare.
LARO Kärnan är en privat LARO-mottagning på uppdrag av Region Skåne. Vi arbetar tätt i team med alla yrkeskategorier som finns representerade på mottagningen.
LARO, Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, kombinerar läkemedelsbehandling med psykologisk behandling, psykosocial behandling och/eller psykosocialt stöd.Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Krav att du har erfarenhet från psykiatrisk vård eller likvärdigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du är en kompetent och erfaren samt strukturerad, lugn och flexibel person som har ett lågaffektivt bemötande. Du är inte rädd för att ta egna beslut samtidigt som du är en lagspelare.
Arbetet består bland annat av läkemedelshantering, samtalsbehandling och uppföljande insatser. Låter det intressant, kommer du att få mer information om vad det innebär i praktiken.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi tillämpar löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag! Ansökan eller frågor om anställning och/eller aktuell arbetsbeskrivning skickas till mn@larokarnan.se
.
För mer information om LARO Kärnan, besök vår hemsida https://larokarnan.se
eller kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: mn@larokarnan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan sjuksköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PaMeLaro AB
(org.nr 559240-5467), https://larokarnan.se/ Arbetsplats
Laro Kärnan Kontakt
Verksamhetschef
Mette Niltorp mn@larokarnan.se Jobbnummer
9536339