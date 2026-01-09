Legitimerad sjuksköterska till funktionshinderomsorgen
2026-01-09
Välkommen till hälso- och sjukvården med inriktning inom funktionshinderomsorgen! Arbetet som sjuksköterska inom funktionshinderomsorgens grupp- och servicebostäder är utmanande, givande och omväxlande.
Arbetet utförs med Borlängebon i fokus och utifrån Borlänge kommuns värdegrund:
- Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Vi söker nu efter en patientansvarig sjuksköterska till våra grupp- och servicebostäder. Du kommer arbeta i ett team om fyra sjuksköterskor där tre jobbar mot grupp- och servicebostäder och en jobbar mot socialpsykiatrin. Du ingår i teamet runt patienten vilket innebär att du har ett nära samarbete med andra sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, rehab personal, läkare och andra professioner både internt och externt.
Som sjuksköterska ansvarar du för hälso- och sjukvård på en kommunal nivå till funktionshinderomsorgens patienter. Du planerar själv upplägget av ditt arbete utifrån dina bedömningar, och är på så sätt ett fritt arbete under det ansvar som åligger dig. Du samverkar tätt med enhetschefer och omvårdnadspersonal ute på boendena och andra vårdgivare.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
* handledning samt undervisning till boende, närstående, medarbetare och studenter
* läkemedelshantering
* medicinska bedömningar/åtgärder/uppföljningar
* delegering
* dokumentation
* samverkan mellan andra professioner samt andra vårdgivare
* delta i SIP/team-träffar
* delta i olika samverkansformer och eventuella nätverkKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med minst 1 års klinisk erfarenhet, som har ett intresse för patienter med funktionsvariationer och/eller psykiska diagnoser.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt B-körkort är krav.
Har du tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård, psykiatri och funktionshinderomsorgen är det meriterande.
Du ska känna dig trygg i din yrkesroll som sjuksköterska och kunna arbeta självständigt, där dina bedömningar lägger planen för ditt arbete. Du ska kunna uttrycka dig väl i både tal- och skrift på svenska och har goda kommunikativa egenskaper. Du är positiv och drivande och känner dig trygg i prioriteringsarbete och planering. Du har lätt att samarbeta med andra och är en effektiv lyssnare.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
