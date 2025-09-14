Legitimerad Sjuksköterska till Avesta
2025-09-14
Sjuksköterskeuppdrag i Avesta
Vi söker två legitimerade sjuksköterskor för uppdrag inom kommunens hälso- och sjukvård med ansvar för särskilt boende för äldre i Avesta, korttidsavdelning och servicebostad enligt LSS.
Tjänsten ingår i kommunens SÄBO-pool, vilket innebär att du arbetar som resurssjuksköterska och täcker flera särskilda boenden vid behov. Uppdraget omfattar schematjänstgöring dag, kväll och helg. På vardagar är placeringen på särskilt boende, medan kvällar och helger innebär ansvar för all hälso- och sjukvård i kommunen. Flexibilitet och förmåga att självständigt kunna ta sig till arbetsplatsen (ibland med egen bil) är en förutsättning. Under arbetspass används verksamhetsbilar för förflyttning mellan enheter.
Tidsperiod:
29 september 2025 - 31 januari 2026 (Med möjlighet till förlängning upp till 4 månader)
Omfattning:
Ca 95 % (38,25 timmar/vecka)
Arbetstid: dagar, kvällar och helger enligt schema

Dina arbetsuppgifter
Allmän och specifik omvårdnad på särskilt boende och korttidsavdelning
Medicinska bedömningar, behandlingar och ordinationer
Ansvar för hela kommunens HSL-verksamhet kvällar och helger
Handledning, rådgivning och delegering till omvårdnadspersonal
Dokumentation enligt gällande rutiner
Flexibel placering och förmåga att arbeta självständigtKravprofil för detta jobb
Legitimerad sjuksköterska (svensk legitimation)
Minst 3 års erfarenhet som sjuksköterska
Minst 3 månaders erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård (SÄBO/korttid)
God svenska i tal och skrift
B-körkort (krav då placeringar kan sakna kollektivtrafik)
Grundläggande IT-kunskaper och erfarenhet av journalsystem
Genomförd HLR-utbildning senaste 12 månaderna
Bifogat CV, HOSP/IVO-utdrag samt referenser krävsDina personliga egenskaper
Flexibel och ansvarstagande
God samarbetsförmåga och kommunikation
Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut
Anpassningsbar till nya uppdrag och miljöer
Sista anbudsdag:
19 September 2025 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: Info@portabelhealth.com Omfattning
Portabel AB
774 81 AVESTA
774 81 AVESTA Körkort
