Legitimerad Sjuksköterska (Kopia)
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb
2025-08-07
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Vi söker nu en sjuksköterska till ett av våra särskilda boende. Där arbetar man tillsammans med ytterligare en sjuksköterska men har ett nära samarbete med övriga inom Hälso- och sjukvården, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterskor.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa högkvalitativ vård för våra patienter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Bedömning och Åtgärder: Du ansvarar för att bedöma varje individs tillstånd och vidta nödvändiga åtgärder baserat på dina bedömningar. Detta inkluderar att identifiera medicinska behov och genomföra lämpliga vårdinsatser.
Läkemedelshantering: En del av ditt ansvar är att hantera och administrera läkemedel, säkerställa korrekt dosering och dokumentera all medicinering noggrant.
Sårvård och Infusionsbehandlingar: Du kommer att utföra sårvård samt hantera infusionsbehandlingar, vilket kräver en hög nivå av precision och omsorg.
Förebyggande Arbete: Du kommer att arbeta med förebyggande åtgärder för att förbättra och bibehålla patienternas hälsa, inklusive att använda det nationella kvalitetsregistret Senior alert för att identifiera risker och utveckla strategier för att förebygga vårdrelaterade problem.
Palliativ Vård: En del av ditt uppdrag är att erbjuda palliativ vård för att stödja och lindra symtom hos patienter med livshotande sjukdomar, med fokus på att förbättra livskvaliteten.
Teamarbete och Samverkan: Du kommer att arbeta i nära samarbete med både intern och extern personal. Internt kommer du att ha regelbunden kontakt med omvårdnadspersonal, rehab personal och biståndshandläggare. Externt kommer du att samarbeta med vårdcentralen och andra vårdgivare för att utveckla och följa arbetsrutiner som säkerställer en sammanhängande vårdprocess.
Vi ser fram emot att du bidrar med din expertis och engagemang för att skapa en trygg och stödjande vårdmiljö för våra patienter. Din förmåga att arbeta i team och din fokus på både akut och förebyggande vård är avgörande för att vi ska kunna erbjuda den bästa möjliga vården.
I din arbetsroll ingår också att utbilda och handleda vårdpersonal. Kvalifikationer
V i söker dig som är legitimerad Sjuksköterska
Du kan och vill gärna anpassa dig till nya arbetssätt. Att samarbeta med andra tillför mycket till dig eftersom samarbete innebär god kommunikation, trygghet och en gemensam målbild.
Som person är du organiserad, ansvarstagande, metodisk och noggrann i ditt sätt att tänka och arbeta. Du har lätt för att planera och har en bra ordning på saker och ting, du trivs helt enkelt med att ha en plan och genomföra dem samt hålla deadlines.
B-körkort är ett krav, då tjänsten dagligen kan komma att resor med bil.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet
