Legitimerad sjuksköterska Huddinge kommun

Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på Kullagården- Stortorps äldrecentrum i Huddinge kommun, har du en central och ansvarsfull roll i att säkerställa trygghet, hälsa och välbefinnande för boende med demenssjukdom. Din kompetens och ditt engagemang är avgörande för att skapa en miljö där varje individ bemöts med respekt, värdighet och omtanke.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Medicinsk vård och behandling: Ansvara för läkemedelshantering, följa upp hälsotillstånd, identifiera förändringar i de boendes hälsa och initiera åtgärder i samråd med läkare och andra vårdprofessioner.
• Omsorgsplanering och dokumentation: Upprätta, följa upp och revidera individuella vårdplaner med fokus på de boendes behov och önskemål. Dokumentera vårdinsatser noggrant och systematiskt för att säkerställa kontinuitet och kvalitet i vården.
• Samverkan och stöd: Vara en länk mellan boende, anhöriga och vårdteamet. Ge stöd och information till anhöriga, och samarbeta med kollegor inom vården för att skapa en helhetssyn kring varje boendes situation.
• Psykosocialt arbete: Skapa trygghet genom ett personcentrerat förhållningssätt där du lyssnar och ser varje individ. Stödja de boende i vardagen och bidra till meningsfulla aktiviteter som stärker deras livskvalitet.
• Utbildning och handledning: Vara en resurs för kollegor och bidra till kontinuerlig kompetensutveckling i demensvård, vilket är avgörande för att möta de utmaningar som sjukdomen kan innebära.
I rollen som sjuksköterska på en demensavdelning krävs såväl professionell skicklighet som en varm och empatisk människosyn. Din insats gör skillnad varje dag, och skapar förutsättningar för att de boende ska känna sig sedda, trygga och värdefulla.Publiceringsdatum2025-10-10Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. Det är meriterande om du är specialistsjuksköterska med inriktning vård vid demenssjukdom eller vård av äldre.
Du har förmåga att leda och motivera, hitta lösningar och se möjligheter. Du behöver även kunna planera och prioritera ditt arbete och vara trygg i att arbeta självständigt, men samtidigt trivas med att arbeta i team. I ditt arbete har du nära kontakt med de äldre och deras anhöriga och det är därför viktigt att du har lätt för att skapa nya relationer och ha ett bra bemötande. Du ska ha goda färdigheter i att handleda omsorgspersonal och vara deras stöd och trygghet i hälso- och sjukvårdsfrågor. I arbetet ingår dokumentation vilket innebär att du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha goda datorkunskaper.
Varför Huddinge?
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Enhetschef sjuksköterskeenheten Sofie Larsson: sofie.larsson3@huddinge.se
Arbetstider: mån-fre dagtid (lätthelg), samt var åttonde helg dagtid.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
