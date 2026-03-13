Legitimerad Sjuksköterska Hälsa och Sjukvård
2026-03-13
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
Verksamhetsområde Hälsa och Sjukvård består av kommunrehab, sjuksköterskeenheten samt Trygg Hemgång och planeringsteamet. Sjuksköterskeenheten består av alla sjuksköterskor samt ett fåtal undersköterskor som arbetar enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) inom vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Som sjuksköterska är du anställd i Hälsa och Sjukvård men har en placering på Särskilt Boende, hemsjukvård i ordinärt boende, LSS, Socialpsykiatrin och/ eller jourverksamheten.
Hälsa och Sjukvård har nu flera spännande uppdrag för dig som är sjuksköterska med minst ett års erfarenhet.
Vi söker dig som vill jobba inom:
• Hemsjukvård ordinärt boende
Ett arbete där klinisk kompetens kombineras med självständighet och personliga möten. Har du erfarenhet av självständigt arbete och trivs med att fatta egna beslut, prioritera och se helheten kring patienten är du troligtvis den vi söker.
I rollen ansvarar du för medicinska bedömningar, behandlingar och uppföljningar i patientens hemmiljö, i nära samarbete med kollegor och andra professioner.
Hemsjukvården erbjuder ett omväxlande arbete med stort eget ansvar, där du verkligen får möjlighet att arbeta personcentrerat och långsiktigt.
• Särskilt Boende på landsbygden
Att arbeta som sjuksköterska på ett särskilt boende innebär ett självständigt och meningsfullt uppdrag där du gör verklig skillnad i äldre personers vardag. Rollen kombinerar medicinskt ansvar med ett nära, kontinuerligt och personcentrerat omvårdnadsarbete. Du får möjlighet att bygga långsiktiga relationer med de boende, följa deras hälsoutveckling och vara en central trygghet i deras liv.
Som sjuksköterska på särskilt boende får du använda hela din kompetens både kliniskt och i form av pedagogiskt stöd till kollegor. Rollen passar dig som uppskattar variation, ansvar, teamarbete och att arbeta strukturerat med rutiner och kvalitetsarbete. Det är ett jobb där du varje dag ser den betydelse ditt arbete har.
• Någon eller några verksamheter som resurs
Att vara resurs innebär ett mycket omväxlande arbete inom våra olika verksamheter. där du ena dagen kan vara inom ordinärt boende och nästa vara på ett Särskilt boende för att sedan vara inom LSS eller socialpsykiatri.
Du ersätter andra sjuksköterskor vid frånvaro eller stöttar verksamheter som behöver extra sjuksköterska under perioder.
Har du erfarenhet av att snabbt ställa om och byta arbetsuppgifter kan detta vara något för dig. Uppdraget ställer stora krav på flexibilitet och bred sjuksköterskeerfarenhet.
Uppdraget som resurs kan vara inom någon eller alla våra olika verksamheter.
• Samordning, rådgivning och utbildning
Är du pedagogisk och ordningsam kan detta vara något för dig. Vi söker dig som kan stötta vårdpersonal, patienter och anhöriga genom olika insatser. Här finns frihet att vara med och utveckla rutiner och arbetssätt.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet
B-körkort
ÖVRIGT
Intervjuer sker fortlöpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut så skicka in din ansökan redan idag!
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
För att säkerställa trygghet för våra kunder inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ gärna utdraget via Polismyndighetens webbplats i samband med att du skickar in din ansökan. Utdraget får vara högst sex månader gammalt och ska visas i oöppnat kuvert.
Vilken typ av utdrag beror på tjänstens inriktning:
Om du sökt tjänst som innebär arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du sökt tjänst som innebär arbete med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa detta utdrag:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om du sökt tjänst som innebär arbete i ledande befattning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
För övriga tjänster inom Vård- och omsorgsförvaltningen beställer du detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care, vilket kräver inloggning med Freja eID+. Du behöver därför ha eller skaffa Freja eID+. Mer information ges vid eventuell intervju.
Ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan lämnas ut efter sekretessprövning. Information om hur Enköpings kommun hanterar personuppgifter samt hur du söker med skyddad identitet kan du läsa på vår hemsida: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
