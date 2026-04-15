Legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-04-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi erbjuder dig som ny sjuksköterska i verksamheten en skräddarsydd introduktion efter dina behov med egen mentor. Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling och det finns goda möjligheter till personlig utveckling .
Vårdcentralen Sandbyhov är belägen i Norrköping och har idag cirka 15 200 listade invånare. Vårdcentralen ligger i ljusa och moderna lokaler. Vi är bemannade med kompetent och erfaren personal, cirka 65 medarbetare.
Du arbetar måndag- fredag, 40h arbetsvecka. Inga helger eller röda dagar.
Vi erbjuder dig som ny sjuksköterska i verksamheten en skräddarsydd introduktion efter dina behov med egen mentor. Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling och det finns goda möjligheter till personlig utveckling.

Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss. Publiceringsdatum 2026-04-15
Som sjuksköterska/ distriktssköterska vid vårdcentralen kommer du att ha omväxlande arbetsuppgifter med framförallt telefonrådgivning/digital vård och mottagningsverksamhet. . Här möter du ett brett spektrum av patienter både avseende ålder och symtom. Ingen dag är den andra lik. Du ingår i team tillsammans med andra yrkesgrupper, du arbetar även självständigt och göra egna bedömningar både per telefon och på mottagningen.
Arbetsgrupp
Vi är en stor vårdcentral med många olika professioner, bland annat sjuksköterskor, distriktssköterskor, distriktsläkare , ST läkare, undersköterskor med flera.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning till distriktssköterska.
Vi söker dig som gärna har några års erfarenhet i yrket som sjuksköterska /distriktssköterska. Tidigare arbete inom primärvård och telefonrådgivning är meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Du behöver också kunna hantera olika IT-system för att kunna utföra det dagliga vårdarbetet. Vi jobbar i Cosmic .
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Du är trygg och stabil och har en god självinsikt samt är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Doktor Butlers gata 5 (visa karta
)
602 11 NORRKÖPING Arbetsplats
Vårdcentralen Sandbyhov Kontakt
Malin Plaza malin.plaza@regionostergotland.se 0101044155
9855347