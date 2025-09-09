Legitimerad Sjuksköterska/distriktsköterska, vikariat, Vårdcentralen Kärna
Vill du utvecklas som människa och i din roll som sjuksköterska? Vill du må bra och ha kul på jobbet? Vill du vara med och påverka primärvårdens framtid och utveckling? Då ska du absolut söka dig till oss på Vårdcentralen Kärna!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Kärna är en av flera vårdcentraler som ingår i Primärvårdscentrum.Vårdcentralen ligger i Malmslätt på bekvämt cykelavstånd från centrala Linköping.
Vårt upptagningsområde är Malmslätt/Tokarp, Björkeberg, Västerlösa, Vikingstad, Nykil och Ulrika vilket innebär en befolkningsstruktur inom såväl stad- som landsort och med en mycket blandad åldersfördelning.
Vårdcentralen har drygt 11 700 listade patienter och vid vårdcentralen bedrivs en komplett primärvård som består av läkarmottagning, BVC, distriktssköterskemottagning, specialistmottagningar för diabetes, astma/KOL, blodtryck, sår, äldre och inkontinens. Vårdcentralen har även psykologer, rehabkoordinator, dietist och fotvårdsterapeut.
Vi är 40 anställda, med en fin mix av olika professioner och vi kompletterar varandra i kunskap och erfarenheter. Vi är också en akademisk vårdcentral vilket innebär att forskning och utveckling är en stor del av vår verksamhet. Vårdcentralen har hög forskningskompetens med flera disputerade medarbetare. Vi har en stark önskan att kunna erbjuda våra patienter en vård av bästa kvalitet och med en hög tillgänglighet.
Läs också gärna om regionens karriärstege för sjuksköterskor och dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med telefonrådgivning och mottagnings-arbete. Du har även möjlighet att bedriva egen mottagning inom ett specialområde som du har vidareutbildning i eller så kan vi erbjuda kompetensutveckling inom något av våra specialistområden. Arbetet innebär både ett självständigt arbete samt nära samarbete med andra yrkesgrupper.
Om dig
Du har god initiativförmåga och förmåga att kunna fatta egna beslut. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är trygg och stabil och har välgrundade och tydliga värderingar som du baserar ditt agerande på. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och tar ansvar för din uppgift. Du har även lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Detta är ett vikariat med möjlighet till förlängning och eventuellt en tillsvidareanställning, vikariatet sträcker sig i första hand året ut. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
