Legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska, Vårdcentralen Valla
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-07-21
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Vi på Vårdcentralen Valla söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Valla ligger i Ebbepark i centrala Linköping. Vi är cirka 70 medarbetare och drygt 18 300 patienter är listade hos oss. På vårdcentralen finns förutom läkarmottagning och barnavårds-central en rad specialistmottagningar inklusive samtalsmottagning. I vårdcentralens lokaler finns också apotek och laboratorium.
Vårdcentralen Valla är en akademisk vårdcentral med forskning som en viktig del i det dagliga arbetet och där vårt undervisningsuppdrag är en naturlig del i arbetet. Vi tar bland annat emot studenter från sjuksköterske-, läkar- samt vårdadministratörsutbildningar.
Så är det att jobba hos oss: På Valla jobbar vi tillsammans i ett öppet klimat där varje medarbetare är en viktig del av verksamheten. I vårt arbete har vi hjälp av struktur och rutiner men främst av varandra för att kunna erbjuda alla patienter en säker vård och ett bra bemötande.
Vi har en god arbetsmiljö och är stolta över vår arbetsplats och vill nu utöka arbetsgruppen med ytterligare en sjuksköterska/distriktsköterska. Vi välkomnar dig som bestämt dig för ett fortsatt yrkesliv inom primärvården och som tillsammans med oss vill bidra till och vara med och utveckla vår verksamhet!
Läs också gärna om regionens karriärstege för sjuksköterskor och dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete både självständigt och i team. I jobbet ingår telefonrådgivning, som ibland kan ske på distans. I vårt akutteam jobbar du tillsammans med läkare och undersköterskor. Du får också chans att arbeta med mottagning som vi försöker anpassa efter dina intressen och färdigheter. Som ny på jobbet får du en mentor och fortbildning erbjuds kontinuerligt. Hos oss arbetar vi aktivt med utveckling och förbättring och välkomnar nya idéer.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska med intresse för primärvård. Har du erfarenhet av arbete på en vårdcentral sedan tidigare så är det meriterande. Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Som person har du god samarbetsförmåga och kan även arbeta självständigt med att planera och ta egna beslut utifrån din profession. Du är strukturerad och har ett stort engagemang för ditt arbete. Du har ett professionellt förhållningssätt och bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Detta är ett vikariat under perioden 1 november 2026 - 27 oktober 2027. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Westmansgatan 25 (visa karta
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582 16 LINKÖPING Arbetsplats
Vårdcentralen Valla Kontakt
Sofia Claesson, Vårdförbundet 010-1035440 Jobbnummer
10008331