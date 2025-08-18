Legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska, Vårdcentralen Mjölby
2025-08-18
Vi på Vårdcentralen Mjölby söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Har du rätt kompetens och motivation för att vara med och utveckla vår vårdcentral in i en spännande framtid är du välkommen att bli en av oss!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Mjölby är en del av Primärvårdscentrum (PVC) i Region Östergötland och ligger centralt, endast med fem minuters gångavstånd från pendelstationen. Mjölby har under de sista åren expanderat och staden växer i befolkning, bra villapriser och attraktiva områden är en av orsakerna. Mjölby kommunen har siktet inställt på framtiden. Här kan du ta del av landsbygdens och småstadens fördelar.
Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett stimulerande, självständigt och varierande arbete inom primärvården där du möter patienter i alla åldrar. Uppdraget innefattar telefonrådgivning, arbete i verksamhetens dagjoursteam tillsammans med läkare och undersköterska samt ev jourcentralsverksamhet vissa helger.
Det finns goda möjligheter till att ha egen mottagning och/eller arbeta i verksamhetens sjuksköterskeledda specialistmottagningar samt arbeta med olika ansvarsområden och projekt. Har du ett specialområde är det välkommet.
Arbetsgrupp
Vår verksamhet består bland annat av läkarmottagning, barnhälsovård, samtalsmottagning, rehabiliteringssamordnare, distriktssköterske- samt övriga sjuksköterskebaserade mottagningar och en äldremottagning. Totalt är vi cirka 50 medarbetare och har drygt 12 500 listade patienter. Laboratorium, mödravårdscentral och folktandvården finns i samma hus.
Tillsammans arbetar vi för att ge våra patienter god och kvalitativ vård i rätt tid. Vi är ett bra team som har roligt ihop och stöttar varandra. Vi söker nu ytterligare en sjuksköterska/distriktssköterska som vill vara med och utveckla vårdcentralen. Primärvården står inför en spännande utveckling med vissa utmaningar och många möjligheter och vi ska vara första kontakten med vården för medborgarna.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska, tidigare erfarenhet av arbete i primärvård el äldrevård är meriterande.
Det är viktigt för oss att ha en stimulerande, varm och positiv arbetsmiljö med öppet klimat. För att du ska få bästa förutsättningar att lyckas i uppdraget hos oss, erbjuder vi en dig en anpassad introduktion.
Om du saknar erfarenhet av telefonrådgivning i primärvård kommer du att erbjudas utbildning i ett webbaserat rådgivningsstöd tidigt i introduktionen.
Som person är du stabil och har lätt att anpassa dig till olika situationer samt har en mycket god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt, kan arbeta självständigt och vara flexibel. Att du är engagerad är betydelsefullt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Att våga prova nya arbetssätt ser du som en positiv utmaning.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
