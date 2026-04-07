Legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska, Vårdcentralen Linghem
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping
2026-04-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vi på Vårdcentralen Linghem söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Linghem ligger fem minuter med pendeltåg från Linköpings centrum och 20 minuter med pendel ifrån Norrköping och har idag cirka 6 850 listade patienter. Vi är en välbemannad och välfungerande vårdcentral där medarbetarna trivs. Du kommer arbeta tillsammans med kompetenta och glada kollegor och välkomnar dig till vårt team. Vi erbjuder dig som ny sjuksköterska/distriktssköterska en skräddarsydd introduktion efter dina behov.
Läs också gärna om regionens karriärstege för sjuksköterskor och dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med telefonrådgivning och mottagnings-arbete. Du har även möjlighet att bedriva egen mottagning inom ett specialområde som du har vidareutbildning i eller så kan vi erbjuda kompetensutveckling inom något av våra specialist-
områden. Arbetet innebär både ett självständigt arbete samt nära samarbete med andra yrkesgrupper.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 27 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterskemottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du på vår sida Jobba på vårdcentral.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och/eller vidareutbildad till distriktssköterska. Om du har ett intresse för äldre och kan tänka dig att arbeta på äldremottagningen som din egen specialist-mottagning är det en fördel, dock inget krav för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040)
Linghems centrum (visa karta
)
585 65 LINGHEM Arbetsplats
Linghem Kontakt
Ida Weisby, Vårdförbundet ida.weisby@regionostergotland.se Jobbnummer
9840869