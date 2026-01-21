Legitimerad Sjuksköterska/Distriktsköterska, Vårdcentralen Lambohov
2026-01-21
Vi på Vårdcentralen Lambohov söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Lambohov har idag cirka 11 700 listade patienter. Vi erbjuder dig som ny sjuksköterska/distriktssköterska en skräddarsydd introduktion efter dina behov. Med en utsedd fadder vill vi skapa trygghet för dig som är ny i din sköterskeroll eller för dig som är ny inom primärvård.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktsköterska är dina huvudsakliga arbetsuppgifter telefonrådgivning och självständigt arbete på sköterskemottagningen. Du kommer ha varierande arbetsuppgifter och samarbeta nära andra yrkesprofessioner. Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling och det finns möjligheter till personlig utveckling inom ett eget ansvarsområde.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 45 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. I dagsläget arbetar 6 sjuksköterskor och 4 distriktssköterskor på arbetsplatsen.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterskemottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, dietistmottagning och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska, gärna med erfarenhet av primärvård. Du behärskar svenska språket i tal och skrift, motsvarande C1-nivå.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vidare har du ett trevligt bemötande mot patienter och kollegor. Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att kunna fatta självständiga beslut utifrån din profession. Vi söker dig som har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, är stresstålig och kommunicerar på ett tydligt och prestigelöst sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/125". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Lambohov Kontakt
Vårdenhetschef: Anna Grönberg 070-7224504 Jobbnummer
9697466