Legitimerad Sjuksköterska/distriktsköterska, Vårdcentralen Lambohov
2025-08-22
Vi på Vårdcentralen Lambohov söker två nya kollegor och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Lambohov är en stadsdel i södra Linköping med närhet till universitetet. Vårdcentralen Lambohov har cirka 11 650 listade och är en vårdcentral inom Primärvårdscentrum i Östergötland. Vår bemanning består av specialister i allmänmedicin, distriktssköterskor/sjuksköterskor, undersköterskor, psykolog, rehabkoordinator, dietist och vårdadministratörer bedriver en bred primärvårdsverksamhet som består av allt från akutsjukvård till kommunens äldre boende.
Vi är cirka 44 medarbetare som arbetar tillsammans med vårt uppdrag för patienten.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Läs också gärna om regionens karriärstege för sjuksköterskor och dina förmåner hos oss. Dina arbetsuppgifter
Vi söker en sjuksköterska/distriktssköterska till vårdcentralen. Som sjuksköterska/ distriktsköterska arbetar du självständigt med planerad mottagning, akuta bedömningar samt deltar i telefonrådgivning. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter och samarbeta nära andra yrkesprofessioner. Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling och det finns möjligheter till personlig utveckling inom ett eget ansvarsområde.
Som sjuksköterska/distriktsköterska på vårdcentralen är du en viktig del i arbetet kring patienten. Vi erbjuder dig som ny sjuksköterska/distriktssköterska en skräddarsydd introduktion efter din
Arbetsgrupp
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterske-mottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska, gärna med erfarenhet av primärvård. Du behärskar svenska språket i tal och skrift, motsvarande C-nivå.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vidare har du ett trevligt bemötande mot patienter och kollegor. Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att kunna fatta självständiga beslut utifrån din profession. Vi söker dig som har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, är stresstålig och kommunicerar på ett tydligt och prestigelöst sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan!
