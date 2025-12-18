Legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska, Vårdcentralen Kisa
Vi söker just nu en ny kollega, vill du bli en av oss? Sök då nedan redan idag.
Våra värdeord är "för din hälsa genom livet", där vi värdesätter dig och din kompetens som en viktig del i att skapa framtidens bästa primärvård. På Vårdcentralen Kisa har vi ett kontinuerligt utvecklings- och kvalitetsarbete där personalen är mycket aktiva.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
På vårdcentralen i Kisa finns knappt 9 000 patienter listade. Vårdcentralen har förmånen att ligga drygt 45 minuter från närmsta sjukhus vilket innebär speciella utmaningar men också möjligheter då vårdcentralen får en framträdande roll i bygden. På vårdcentralen är vi idag en grupp på drygt 50 fast anställda. Vi har som ambition att kunna erbjuda god och nära vård med hög kvalité, tillgänglighet och kontinuitet för våra medborgare samt möjliggöra för våra patienter att vid behov få trygg och tillgänglig vård i hemmet även vid avancerad sjukdom.
Kinda är en naturskön landsbygdskommun med goda kommunikationer till Linköping. Vi erbjuder primärvård med stor bredd och flexibla lösningar i en fungerande samverkan med kommunens hemsjukvård. I glesbygden har vårdcentralen en framträdande roll och handlägger en stor variation av medicinska frågeställningar.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig, distriktssköterska eller sjuksköterska som även har kompetens och intresse att del av uppdraget, även jobba med vår inkontinensmottagning. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete där du ingår i team men har också egna patientbesök samt telefonrådgivning. Som ny distriktssköterska/sjuksköterska hos oss får du en introduktion som skräddarsys efter dina behov. Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling om du önskar att utvecklas inom något av de olika arbetsområden vi har på vårdcentralen.
Arbetsgrupp
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterske-mottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Vi söker dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med intresse för primärvård.
Du har en positiv inställning till ditt arbete och handlar i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer. Som person är du trygg i dig själv och har god samarbetsförmåga. Det är även viktigt att du är nyfiken på att lära nytt och ser konstruktiv återkoppling som en naturlig del i det dagliga arbetet och i din och andras utveckling. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Du kommunicerar på ett tydligt sätt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan ta egna beslut utifrån din profession. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper
