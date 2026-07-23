Legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska, Vårdcentralen Ekholmen
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-07-23
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Vi på Vårdcentralen Ekholmen söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Vårdcentralen Ekholmen är en akademisk vårdcentral inom Primärvårdscentrum med särskilt fokus på forskning och undervisning. Vi ser positivt på viljan att förändra och vara delaktig i förbättrings-arbeten. Vi vill vara med i framtiden och vi vill ha roligt tillsammans.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vårdcentralen Ekholmen ligger i södra delen av Linköping och har idag cirka 22 000 listade patienter. Vi erbjuder dig som ny sjuksköterska/distriktssköterska en skräddarsydd introduktion efter dina behov. Med en utsedd mentor vill vi skapa trygghet för dig som är ny inom primärvård.
Läs också gärna om regionens karriärstege för sjuksköterskor och dina förmåner hos oss. , här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter med olika bakgrund i alla åldrar. I första linjens vård arbetar du hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i telefonrådgivning och sjuksköterskemottagning.
I både akut och planerad verksamhet tar du ta emot patienter och samverkar med andra professioner. Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling och det finns möjligheter till utveckling inom ett eget ansvarsområde.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 70 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterskemottagning, undersköterskemottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, dietist, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden och samverkar med hemsjukvården.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska, gärna med erfarenhet av primärvård.
Du behärskar svenska språket i tal och skrift, motsvarande C1-nivå.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vidare har du ett trevligt bemötande mot patienter och kollegor, och kommunicerar på ett tydligt och prestigelöst sätt. Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att kunna fatta självständiga beslut utifrån din profession. Vi vill utveckla vården vi erbjuder våra patienter för att göra det krävs nyfikna och drivna medarbetare och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Region Östergötland (visa karta
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581 91 LINKÖPING Arbetsplats
Vårdcentralen Ekholmen Kontakt
Josefin Lorentzon, Vårdförbundet 010-1035700 Jobbnummer
10010383