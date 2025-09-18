Legitimerad Sjuksköterska/distriktsköterska, Vårdcentralen Åtvidaberg
Vårdcentralen Åtvidaberg behöver nu stärkas med ytterligare en medarbetare då en av våra medarbetare går i pension.
Välkommen till en trevlig och positiv arbetsgrupp.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Åtvidaberg ligger cirka 35 minuters bilresa söderut från Linköping. Vårdcentralen bedriver en bred primärvårdsverksamhet som består av allt från akutsjukvård till kommunens äldreboende. På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, rehabkoordinator, laboratorium, kvinnohälsa, Rörelse och Hälsa, psykoterapeut och barnavårdscentral inom en familjecentral.Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker distriktssköterska/sjuksköterska som vill arbeta med oss på Vårdcentralen Åtvidaberg.
Som distriktssköterska/sjuksköterska är dina huvudsakliga arbetsuppgifter är mottagning/
telefonrådgivning. Du kommer ha varierande arbetsuppgifter och samarbeta nära andra yrkesprofessioner. Det finns möjligheter till personlig utveckling inom ett eget ansvarsområde.
På Vårdcentralen Åtvidaberg arbetar vi dagtid, vardagar.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 40 medarbetare som arbetar inom vårdcentralen som präglas av en god trivsel.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi möter patienter i alla åldrar.
Om dig
Du är minst legitimerad sjuksköterska. Önskvärt med erfarenhet inom primärvård men detta är inget krav.
Som person är du positiv och har god samarbetsförmåga. Du planerar och organisera arbetet på ett effektivt sätt. Du är flexibel och positiv till förbättringar/förändringar i arbetet. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har ett gott bemötande mot medarbetare, samarbetspartners och patienter.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
