Legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska till Vårdcentralen Ödeshög
2026-03-31
Vill du arbeta på en arbetsplats som värderar arbetsglädje och god vård?
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Som vårdcentral är vi en viktig del av samhället för att skapa trygghet i vardagen. Målet är att vara tillgänglig och möta medborgarna med respekt och med hög kompetens. Vi som arbetar här har ett bra arbetsklimat och högt till tak som gör det möjligt för alla att delta i framtidens utmaningar.
Ödeshög ligger vid slutningen mot Vättern i en naturskön omgivning och här finns historiens vingslag på nära håll. Vi erbjuder primärvård med stor bredd och flexibla lösningar i en väl fungerande samverkan med kommunens hemsjukvård till våra cirka 4 500 listade patienter.
I glesbygden har vårdcentralen en framträdande roll och handlägger en stor variation av medicinska frågeställningar, allt från akuta patienter till äldremottagning och BVC.
Vi jobbar med flertalet specialistmottagningar och det finns möjlighet till utbildning för att själv eller tillsammans med kollegor ansvara och utveckla dessa.
Läs också gärna om regionens karriärstege för sjuksköterskor och dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktsköterska är dina huvudsakliga arbetsuppgifter telefonrådgivning och självständigt arbete på sköterskemottagningen. Du kommer ha varierande arbetsuppgifter och samarbeta nära andra yrkesprofessioner. Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling och det finns möjligheter till personlig utveckling inom ett eget ansvarsområde.
Har du en vidareutbildning som distriktssköterska eller inom astma/kol eller diabetes så är det meriterande. Som medarbetare hos oss blir du en viktig del och vi är måna om din egen utveckling i yrket
Vi ser gärna att du söker!
Arbetsgrupp
Vårdcentralen är bemannad med specialister i allmänmedicin, läkare under utbildning, distriktssköterska, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer, kurator, rehab samordnare och fotvårdsspecialist.
Vi vill nu utöka vårt medarbetarteam.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du på vår sida Jobba på vårdcentral.
Om dig
Du ska vara legitimerad sjuksköterska gärna med vidareutbildning till distriktssköterska. Har du erfarenhet från primärvård är det meriterade.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Om du behärskar flera språk som är aktuella för arbetet på vårdcentralen ser vi positivt på det.
Som person är du trygg i dig själv, har god samarbetsförmåga med övriga i teamet, är effektiv och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och tycker om teamarbete. Du är prestigelös och kommunicerar på ett tydligt sätt.
Vi värdesätter om du som medarbetare är delaktig i att utveckla verksamheten framåt och har social kompetens och kan möta olika människor utifrån deras behov. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Skolgatan 3-7 (visa karta
)
599 31 ÖDESHÖG Arbetsplats
Ödeshög Kontakt
verksamhetschef
Britt Strömbäck britt.stromback@regionostergotland.se 073-0926784 Jobbnummer
9830321