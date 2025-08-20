Legitimerad Sjuksköterska/Distrikssköterska
R&A Healthcare AB / Sjuksköterskejobb / Malmö
2025-08-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Möllevångens vårdcentral är en centralbelägen vårdcentral vid Södervärns busstation i Malmö. Det centrala läget i Malmö samt närheten till akutmottagningen SUS har bidragit till vår snabba utveckling. Vi har korta väntetider till läkare vilket har betytt väldigt mycket för våra patienter. Ett gott bemötande har avgörande betydelse för vårdens kvalitet. Därför är vi måna om att bemöta våra patienter med omtanke och respekt. Vi söker dig som är bra på att kommunicera med människor och kunna visa empati och ansvarstagande.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska och som har erfarenhet inom primärvård. Du kommer att arbeta i team tillsammans med våra erfarna sjuksköterskor och har nära kontakt med distriktsläkare. Dina vardagliga arbetsuppgifter är telefonrådgivning, triagering av akuta patienter och egen mottagning. Här får du möjlighet till att utvecklas och gå på fortbildningskurser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: Ansokan@mollevangsvardcentral.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R&A Healthcare AB
(org.nr 559048-1437), https://www.mollevangsvardcentral.se/
Spårvägsgatan 6 (visa karta
)
214 27 MALMÖ Arbetsplats
Möllevångens Vårdcentral Jobbnummer
