Legitimerad sjuksköterska, Barn- och ungdomspsykiatrin, Umeå
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2025-10-27
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vill du arbeta med psykisk ohälsa hos ungdomar med utgångspunkt i Barnkonventionen och modern psykiatri?
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en länsklinik med en vårdavdelning i Umeå samt tre mottagningsenheter i Umeå, Lycksele och Skellefteå. På BUP arbetar vi utifrån ett barnperspektiv, vilket innebär att vi ständigt strävar efter att främja barnets bästa i alla våra handlingar. Vi arbetar i tvärprofessionella team och i nära samarbete med patientens familj och övriga nätverk. Tillsammans med dina kollegor kommer du att bidra till att skapa en god arbetsmiljö och gott medarbetarskap. För mer information, besök gärna vårt Instagramkonto: bupvasterbotten.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att bidra till att förbättra barn och ungdomars livskvalitet. Vården på vår avdelning ges i nära samarbete med andra yrkeskategorier, med barnet/tonåringen och dennes familj i centrum. Vi söker dig som är nyfiken, positiv och driven, och som vill bidra till både din egen och verksamhetens utveckling. Vi samarbetar med universitetet för att stödja kunskapstillväxt, särskilt inom utveckling av behandlingsmetoder. För våra medarbetare inom BUP erbjuder vi regelbunden handledning och kompetensutveckling. Det finns också goda utvecklingsmöjligheter genom vidareutbildning.
Vidareutbildning inom psykiatri är meriterande och erfarenhet av arbete med barn eller ungdomar är önskvärt. Du ska vara trygg, självständig och strukturerad med ett professionellt förhållningssätt. Ansvarstagande och anpassningsförmåga till förändringar samt värdering av samarbete, engagemang och kollegialt stöd är viktiga egenskaper. God samarbetsförmåga är grundläggande då vi arbetar i tvärprofessionella team.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i heldygnsvården har du en central roll som arbetsledare, både i arbetet med patienterna och i samarbetet med kollegorna. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar patientsamtal, läkemedelshantering, dokumentation och vårdplanering. Tillsammans med patient, anhöriga och team ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsarbetet. Psykiatrin utvecklas kontinuerligt och BUP strävar alltid efter moderna och innovativa arbetssätt, med utgångspunkt i bland annat Barnkonventionen, varför delaktighet i avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete är en självklarhet för våra medarbetare.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning i psykiatri.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten Kontakt
Eva Teien eva.teien@regionvasterbotten.se 090-785 66 36 Jobbnummer
9574637