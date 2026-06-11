Legitimerad sjuksköterska
Älvkarleby Kommun / Sjuksköterskejobb / Älvkarleby Visa alla sjuksköterskejobb i Älvkarleby
2026-06-11
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Välkommen till Älvkarleby kommun – en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet – älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta – med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Sjuksköterska till Älvkarleby kommun
Är du legitimerad sjuksköterska och tycker om att arbeta självständigt samtidigt som du har nära stöd av kollegor och andra professioner? Då kan tjänsten hos oss i Älvkarleby kommun vara något för dig.
Vår verksamhet är stabil och fullbemannad sedan många år. Här arbetar erfarna och engagerade medarbetare med hög kompetens och ett starkt fokus på samarbete, kvalitet och utveckling.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Som sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård har du ett självständigt och varierat arbete där du ansvarar för både planerade och akuta insatser. Du möter patienterna i deras hemmiljö och ansvarar för patienter i ordinärt boende, vård- och omsorgsboende samt inom funktionsstöd.
Du har en central roll i att samordna vården kring patienten och arbetar nära andra professioner för att skapa en trygg och personcentrerad vård. Knutna till verksamheten finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistent och undersköterskor. Samverkan sker även med biståndshandläggare, läkare, specialistteam, omsorgspersonal och chefer.
För att möta framtidens behov använder vi digitala lösningar som digital signering, planeringsverktyg och läkemedelsautomater.
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar, fatta egna beslut och samtidigt ser värdet av ett nära samarbete med kollegor och andra professioner.
Om arbetsplatsen
Hälso- och sjukvårdsenheten samlar kommunens samtliga legitimerade professioner, vilket skapar goda förutsättningar för samarbete, kunskapsutbyte och stöd i det dagliga arbetet. Vi har gemensamma och rymliga lokaler med närhet till alla professioner.
Inom verksamheten bedrivs även förebyggande träningsgrupper i samverkan mellan hälso- och sjukvården och biståndsenheten.
Dina närmaste samarbetspartners blir sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal, omsorgspersonal, chefer och planeringssamordnare som tillsammans arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt.
Hos oss är vägen till beslut kort, vilket ger goda möjligheter att påverka utvecklingen av verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer
Är flexibel och kan anpassa insatser utifrån individens behov
Trivs med personcentrerat arbete och samverkan med andra professioner
Meriterande
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
Erfarenhet av psykiatri eller annan specialistinriktning
Erfarenhet av samverkan mellan olika professioner
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Individuell lönesättning utifrån erfarenhet och kompetens
Önskeschema med möjlighet att påverka arbetstidens förläggning
Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme
Kontinuerlig kompetensutveckling
Gedigen introduktion
Möjlighet att utveckla specialist- eller spetskompetens
Engagerade och erfarna kollegor
B-körkort är ett krav.
Vill du vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård tillsammans med engagerade kollegor?
Välkommen med din ansökan!
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med.
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Krigsplacering för tillsvidareanställda medarbetare
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvkarleby Kommun
(org.nr 212000-0258), https://www.alvkarleby.se
Centralgatan 3 (visa karta
)
814 21 SKUTSKÄR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen Kontakt
Sandra Beime, Vårdförbundet sandra.beime@alvkarleby.se 070-2142325 Jobbnummer
9958656