Legitimerad sjuksköterska - samhällsviktigt uppdrag!
Agito Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Mjölby Visa alla sjuksköterskejobb i Mjölby
2026-07-08
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Vill du arbeta i en verksamhet där din kompetens gör verklig skillnad varje dag? Nu söker Agito flera engagerade och trygga sjuksköterskor till ett längre uppdrag inom en samhällsviktig verksamhet i Östergötland.
Uppdragsperiod: 31 augusti 2026 – 3 januari 2027 Arbetstid: Måndag–fredag kl. 08.00–16.42
Det här uppdraget passar dig som trivs med att arbeta självständigt, fatta egna beslut och ta stort ansvar i ditt dagliga arbete. Samtidigt blir du en del av ett professionellt team där samarbete, kvalitet och patientsäkerhet står i fokus.
Du erbjuds en strukturerad arbetsmiljö med regelbundna arbetstider dagtid på vardagar, vilket ger goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Arbetet är varierande och ställer krav på både medicinsk kompetens, omdöme och förmåga att möta människor med respekt och professionalism.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska.
Har god förmåga att arbeta självständigt.
Är trygg i din profession och van att fatta egna beslut.
Har ett professionellt och respektfullt bemötande.
Trivs i en verksamhet där struktur, säkerhet och kvalitet är centrala delar av arbetet.
Vi erbjuder:
Ett längre uppdrag med god kontinuitet.
Dagtidsarbete måndag–fredag.
Konkurrenskraftiga villkor.
Stöd från en engagerad konsultchef genom hela uppdraget.
Möjlighet att bidra i en viktig verksamhet med stort samhällsvärde.
Krav och kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska (svensk legitimation).
Minst 2 års erfarenhet
Flytande svenska i tal och skrift, motsvarande C1-nivå
God kommunikativ förmågaPubliceringsdatum2026-07-08Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval och tillsättning sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7961145-2093011". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9997330